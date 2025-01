To najpopularniejszy SUV w USA. Jest na pierwszym miejscu sprzedaży od ośmiu lat

SUV-em opisywanym w tym materiale jest oczywiście Toyota RAV4. Model segmentu D jest ceniony przez polskich kierowców za przestronną kabinę pasażerską, dopracowaną technologię i oszczędną hybrydę. Ten pojazd w Polsce w 2024 r. wybrało 10 388 kierowców. To dało mu dziewiątą pozycję w krajowym rankingu sprzedaży.

REKLAMA

Zobacz wideo 169 nowych samochodów za prawie 60 mln zł dla straży granicznej

Toyota sprzedaje w USA 1300 RAV-ek każdego dnia

Przeszło 10 tys. sztuk w rok to dużo? Z punktu widzenia rynku amerykańskiego wynik jest wprost symboliczny. Za oceanem sprzedały się bowiem 475 193 RAV-ki. To oznacza, że wliczając soboty i niedziele, salony japońskiej marki w USA opuszczało blisko 1300 egzemplarzy każdego dnia. RAV4 stał się tym samym najchętniej kupowanym SUV-em w Stanach Zjednoczonych. I co ciekawe, tytuł ten auto otrzymało po raz ósmy z rzędu, a do tego oznacza on dla niego roczny wzrost zbytu aż o 9,3 proc.

Toyota RAV4 Toyota materiały promocyjne

Najchętniej wybieranym układem napędowym w Toyocie RAV4 za oceanem jest klasyczny benzyniak. Jego wolumen sięgnął 235 744 sztuk. Choć wynik ten mocno goni hybryda. Zelektryfikowana wersja znalazła 208 356 nabywców. To oznacza wynik aż o 29,3 proc. wyższy, niż w 2023 r. Co z hybrydą plug-in? Jej sprzedaż dopiero się rozpędza. W zeszłym roku salony w USA opuściły 31 093 sztuki. Tym samym zainteresowanie tą wersją zwiększyło się o 19,3 proc.

Toyota tylko w USA sprzedała ponad 2,3 mln nowych aut

Sukces RAV4 w USA może cieszyć Toyotę. Nie jest jednak jedynym. Wraz z Lexusem marka sprzedała bowiem w tym kraju 2 332 623 samochody. To oznacza wzrost o 3,7 proc. Poza tym to do Toyoty należy również tytuł najchętniej kupowanego sedana. Po raz 23. przypadło on modelowi Camry. W 2024 roku klienci za oceanem kupili 309 876 egzemplarzy tego auta. To wynik o 6,6 proc. lepszy niż uzyskany rok wcześniej.

Toyota Camry Jan Kasl

Dodatkowo Toyota w Stanach Zjednoczonych sprzedała również 232 908 egzemplarzy Corolli (0,2 proc. wzrostu), 93 021 egzemplarzy Corolli Cross (30,8 proc. wzrostu), 29 113 egzemplarzy nowej odsłony Land Cruisera czy 18 570 egzemplarzy elektrycznego modelu bZ4X (99,1 proc. wzrostu). W USA świetnie sprzedają się także duże modele dedykowane temu rynkowi. W 2024 r. Tacoma znalazła 192 813 nabywców, a Tundra 159 528 nabywców.