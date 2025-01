A jednak! Będą dopłaty także do rowerów. Rząd wspomina o dwóch kwotach

Na początku stycznia Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że już w pierwszej połowie 2025 roku uruchomiony zostanie nowy program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. Niestety, plany ministerstwa dotyczące sfinansowania programu ze środków unijnego Funduszu Modernizacyjnego spełzły na niczym. Europejski Bank Inwestycyjny odmówił przyznania Polsce tych środków. Teraz jednak władze wpadły na pomysł sięgnięcia do kabzy Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Ile pochłonie program i jak wysokie rząd przewiduje dopłaty?

REKLAMA

Zobacz wideo

Dofinansowanie zakupu elektrycznych rowerów. Rząd planuje nowy program

Jak przekazał wiceprezes NFOŚiGW Paweł Augustyn w puli nowego programu ma znaleźć się ok. 50 mln zł. Wstępnie wysokość dopłat została ustalona na 2500 zł w przypadku zakupu zwykłego e-roweru, a dla jednośladów w wersji cargo stosowanych do przewozu niewielkich ładunków w centrach miast będzie to kwota 4500 zł. Oczywiście jest to jedynie zarys całego planu. Wszelkie szczegółu zostaną jeszcze przedyskutowane w ramach konsultacji społecznych, a także spotkań z przedstawicielami branży. Rozmowy zostaną przeprowadzone prawdopodobnie jeszcze w lutym.



"Będziemy wracali z programem wsparcia rowerów elektrycznych, wiemy, że będzie to prawdopodobnie kwota 50 mln zł, a powinniśmy zakończyć konsultacje społeczne w pierwszym kwartale i program powinien być ogłoszony na początku drugiego kwartału" - stwierdził wiceprezes Augustyn, cytowany przez portal money.pl.

Elektryczne rowery dla osób starszych i wykluczonych komunikacyjnie

Jak dodaje Augustyn, celem programu będzie zwłaszcza wsparcie osób wykluczonych transportowo, a więc starszych, czy też z terenów wiejskich. "Zależy nam na tym, że te osoby, które korzystają dziś z rowerów zwykłych, mogły przesiąść się na elektryczne i żeby było im łatwiej np. dojeżdżać do pracy" - stwierdza wiceprezes NFOŚiGW. Zgodnie ze wstępnymi planami rządu, nabór wniosków dot. przyznania dofinansowania, ma ruszyć przed końcem drugiego kwartału, a więc jeszcze przed sezonem wakacyjnym.