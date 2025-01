Leasing to dodatkowa możliwość korzystania z nowego samochodu bez konieczności wyłożenia całej sumy na jego zakup. W skrócie polega na tym, że pojazd zostaje nabyty przez firmę leasingową, a następnie udostępniony (dzierżawiony) konkretnemu użytkownikowi. Ten z kolei przez określony czas uiszcza stosowną opłatę (ratę) za możliwość jeżdżenia nim. Gdy umowa się kończy, ma dwie możliwości: wykupić pojazd, który stanie się jego własnością, lub zwrócić go.

Czy samochód jest w leasingu? Na to zwróć uwagę

Choć istnieje kilka przesłanek pomagających stwierdzić na pierwszy rzut oka, że samochód jest z leasingu, nie są one skuteczne na sto procent. Mowa między innymi o wieku pojazdu oraz rejestracji. Przykładowo, jeśli mieszkasz w małej miejscowości i widzisz, że sąsiad jeździ "młodym" autem z blachami z dużego miasta, istnieje spore prawdopodobieństwo, iż wziął je w leasingu. Wszystko dlatego, że:

Samochody w leasingu są stosunkowo nowe (do 10 lat w przypadku osobówek).

Firmy rejestrują je w miastach, gdzie mają swoje siedziby. Zazwyczaj są to duże metropolie.

samochody (zdj. ilustracyjne) Fahroni/istock

Oczywiście na podstawie powyższych nie można stwierdzić tego faktu na sto procent. Przykładowo, ostatecznie może się okazać, iż wcześniej wspomniany sąsiad ma znajomego pracującego w salonie, który mógł mu zaproponować lepszą cenę. Możliwości jest sporo. Do tego powyższe sposoby na niewiele się zdadzą, jeśli mieszkasz w dużym mieście. Co w takiej sytuacji?

Po czym poznać, że auto jest w leasingu? Tak będziesz pewny

Stuprocentową pewność co do tego, że pojazd jest w leasingu, uzyskasz tylko i wyłącznie dzięki zajrzeniu w dokumenty, co oczywiście nie zawsze jest możliwe. O jakie chodzi?

Dowód rejestracyjny, gdzie w polach właściciela wpisana będzie firma leasingowa, a nie klient (dzierżawca).

Polisa ubezpieczeniowa, gdzie leasingodawca (finansujący) będzie wskazany jako ubezpieczony. Ponadto takie samochody zawsze mają wykupione AC.

Poza powyższym dowodem na to, że samochód jest w leasingu, będzie faktura oraz po prostu umowa leasingowa. Kiedyś wydawana była też karta pojazdu, która również to potwierdzi (obecnie jej nie ma). Tak więc jak widzisz, choć istnieje szansa, że już na pierwszy rzut oka rozpoznasz samochód w leasingu, stuprocentową pewność możesz mieć jedynie w przypadku, kiedy zobaczysz dokumenty. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.