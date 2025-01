Miejskie stacje paliw są prowadzone przez samorządy lub podlegające samorządom spółki. Taki model biznesowy pozwala na negocjowanie korzystniejszych cen zakupu, a co za tym idzie, paliwa mogą być sprzedawane po niższej cenie. Powodem takich inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do tańszego paliwa, a także utworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie większych wpływów do budżetu miasta. W jakich miejscowościach można znaleźć tego typu stacje?

REKLAMA

Zobacz wideo

Gdzie są miejskie stacje paliw? Władze tych miast postanowiły walczyć w drożyzną

Na stacjach komercyjnych ceny paliw często są wygórowane, a miejskie władze nie mają na nie wpływu. Z tego powodu właściciele prywatnych stacji mogli dowolnie "żonglować" cenami, co miało negatywny wpływ na portfele klientów. Taka sytuacja miała miejsce np. w Stalowej Woli, gdzie od 2019 roku funkcjonuje miejska stacja benzynowa, na której można zaoszczędzić nawet do 30 groszy na litrze. - Wśród mieszkańców panowała opinia, że w naszym mieście było najdroższe paliwo. Nieważne, na którą stację się pojechało, były te same, dużo wyższe niż w okolicznych miejscowościach. I nie było konkurencji. Dzięki miejskiej stacji ceny zróżnicowały się i spadły z dnia na dzień, co było naszym głównym celem i zadaniem - wyjaśnił Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli cytowany przez portalsamorzadowy.pl.

Gdzie są miejskie stacje paliw? screen gogle maps, istock/@Ramkaran

Stalowa Wola to jednak niejedyne miasto, gdzie powstała miejska stacja paliw. Podobne obiekty można znaleźć w Płocku, Kołobrzegu, Warszawie, Koninie, Tomaszowie Mazowieckim, Sanoku, Puławach, Chełmie i Rzeszowie.

Ze stacji korzystają nie tylko klienci. Samorządy zarabiają "zauważalne kwoty"

Okazuje się, że zainteresowanie stacjami jest bardzo duże, a z sytuacji korzystają obie strony. Klienci mogą zatankować paliwo w niższej cenie, natomiast stacje przynoszą spore wpływy do miejskich budżetów. - Potwierdzają to również dane finansowe przedsiębiorstw komunalnych, dotyczące konkretnie sprzedaży paliw. Wskazują, że spółki te na prowadzeniu stacji zarabiają zauważalne kwoty - powiedział Szymon Araszkiewicz z Information Market SA. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.