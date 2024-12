Czy wiesz, że aż 40 proc. aut na polskich drogach ma ponad 10 lat? To jeden z wniosków raportu, który pokazuje, jak wygląda motoryzacyjna rzeczywistość w naszym kraju. Choć na parkingach można coraz częściej zobaczyć nowoczesne modele, poczciwe "staruszki" nadal mają specjalne miejsce w naszych sercach. Co sprawia, że wciąż są tak popularne? Przyjrzyjmy się bliżej polskim kierowcom i ich wyborom.

Jakimi samochodami jeżdżą Polacy? Niewielu stawia na nowe pojazdy

Raport "Polak w drodze po auto", opracowany przez Santander Consumer Multirent, rzuca światło na motoryzacyjne zwyczaje rodaków. Liczby mówią same za siebie – pod koniec 2023 roku po polskich drogach jeździło ponad 27 milionów pojazdów. Jednak nowoczesne modele to wciąż rzadkość. Tylko 7 proc. kierowców może pochwalić się autem młodszym niż dwa lata, podczas gdy większość wybiera starsze pojazdy. Blisko 27 procent samochodów na polskich drogach ma od trzech do sześciu lat, a nieco mniej, bo 24 procent, to auta w wieku od siedmiu do dziesięciu lat. Największy udział mają jednak prawdziwi motoryzacyjni weterani, bo aż 40 procent pojazdów ma więcej niż dekadę.

Jak się okazuje, miejsce zamieszkania kierowcy odgrywa ogromną rolę w wyborze samochodu – im mniejsza miejscowość, tym starsze auta dominują na drogach. Na wsiach i w małych miasteczkach królują pojazdy mające ponad 10 lat, które często stają się niezawodnym towarzyszem codziennych dojazdów do pracy. Natomiast w dużych miastach, gdzie dostępnych jest wiele różnych środków transportu, kierowcy znacznie częściej wybierają nowsze modele. To właśnie tam 10 proc. stanowią auta mające mniej niż dwa lata. Czy to kwestia dostępności komunikacji publicznej, większych budżetów, wprowadzenia zielonych stref, czy też innych priorytetów? Odpowiedź pozostawiamy samym kierowcom.

Samochody (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Micha? Grocholski / Agencja Wyborcza.pl / 20090306

Jakie marki są popularne w Polsce? Widzisz je codziennie na drogach

Kiedy Polacy decydują się na zmianę samochodu, najczęściej wybierają sprawdzone, europejskie marki. Volkswagen, Skoda, Opel, Ford czy Renault – to właśnie te nazwy padają najczęściej, a aż 56 procent kierowców wskazuje je jako swój pierwszy wybór. Tuż za nimi plasują się auta japońskie, takie jak Toyota, Honda, Mazda czy Nissan, które ceni niemal 29 procent ankietowanych. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się pojazdy amerykańskie i koreańskie, a chińskie marki, mimo coraz śmielszych kroków na rynku, rozważa jedynie 3 procent kierowców. Wygląda na to, że zaufanie do europejskiej jakości i tradycji wciąż ma się świetnie.

Czy warto kupić stary samochód? Wielu uważa, że tak

Starsze samochody mają w Polsce swoje stałe miejsce i nic w tym dziwnego. Przede wszystkim są tańsze, co jest ważne szczególnie dla osób z ograniczonym budżetem. Polacy cenią je za solidność i niezawodność, zwłaszcza w przypadku europejskich marek. Starsze modele mają też łatwiej dostępne części zamienne, które w nowszych autach bywają droższe i trudniejsze do zdobycia. Dla wielu kierowców to po prostu sprawdzony i bezpieczny wybór na co dzień. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.