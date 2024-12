Wypłata pieniędzy za zezłomowanie samochodu to jeden z warunków dotyczących uczestnictwa w programie Mój Elektryk 2.0. Nowa edycja rusza już 1 lutego 2025 roku. Jakie kryteria jeszcze będzie trzeba spełnić, by móc liczyć na dofinansowanie? Najważniejszym z nich będzie zakup pojazdu elektrycznego. Maksymalnie w ramach programu jego cena może zostać obniżona nawet o 40 tysięcy złotych.

Kto może dostać dofinansowanie na samochód elektryczny? Podstawowe warunki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o nowych zasadach uczestnictwa w programie Mój Elektryk 2.0. Jak informuje portal money.pl, osoby kupujące samochód elektryczny prywatnie, bądź posiadający jednoosobową działalność gospodarczą, mogą liczyć nawet do 40 tysięcy wsparcia. Jest to maksymalna dopłata, o jaką można się starać po spełnieniu kilku kryteriów, zarówno w przypadku nabycia pojazdu za gotówkę, jak i w leasingu, czy wynajmu długoterminowego. Dotyczy to aut w maksymalnej cenie do 225 tysięcy złotych netto.

Jaka dopłata do elektryka 2025? Niektórzy otrzymają 40 tys. złotych

Jak wspomnieliśmy wyżej, maksymalne wsparcie wynosi 40 tysięcy złotych. Nie każdy jednak otrzyma pełną kwotę. Dlaczego? Jak donosi portal prawo.pl, podstawowe dofinansowanie zakupu elektryka dla osoby fizycznej ma wynieść 18 750 złotych. W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny oraz leasingu kwota ta wzrasta do 30 tysięcy złotych. Dodatkowe 10 tysięcy można zyskać poprzez zezłomowanie starego pojazdu spalinowego. Na dodatkowe 11 250 złotych mogą liczyć również osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 tysięcy złotych.

Należy mieć na uwadze, że aby skorzystać z dofinansowania, konieczne jest uiszczenie pełnej kwoty za samochód. Interia.pl donosi, że dopiero po tym można zgłosić się o zwrot części kosztów. Na nową edycję programu przeznaczono 1,6 mld złotych. Co istotne, tym razem nie skorzystają z niego firmy.