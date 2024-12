Wprowadzili rozwiązanie, na jakie w Polsce żadna inna marka samochodowa nie miała odwagi

Zapowiedziany w lutym bieżącego roku projekt Mobilize Share, będący początkowo usługą wynajmu samochodów zastępczych dla klientów Renault i Dacia, w dniu 5 grudnia został uruchomiony w Polsce. To pierwsza tego rodzaju koncepcja wprowadzona przez markę samochodową w naszym kraju. Mobilize Share działa już we Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech, a z czasem produkt ten zostanie rozszerzony o wynajem komercyjny, a nawet ma szanse ewoluować do formy carsharingu dostępnego dla każdego kierowcy. Na czym dokładnie polega i jak działa Mobilize Share?

Wynajem na godziny, na doby oraz dłuższe okresy

Mobilize Share jest usługą umożliwiającą elastyczny wynajem samochodów - w zależności od potrzeb na godziny, na doby oraz dłuższe okresy. Program ten działa w całej sieci Renault PRO+ (25 punktów działających w największych polskich miastach), oferując samochody zastępcze dla klientów serwisów. Usługa wypożyczenia jest oparta na aplikacji na urządzeniu mobilnym, a wygodny odbiór i zwrot samochodu odbywa się w tym samym miejscu (na terenie serwisu).

Bez aplikacji nie ma rezerwacji

Klient sam decyduje, jaki samochód go interesuje. Flota obecnie łącznie zawiera 250 różnych modeli samochodów, które w 30 proc. stanowią pojazdy użytkowe, a 5 proc. auta w pełni elektryczne. Rezerwacji dokonuje się poprzez doradcę serwisowego lub prze call center, a potwierdzenie otrzymuje się na smartfona. I w tym miejscu pojawia się aplikacja Mobilize Share (dostępna na systemy operacyjne iOS oraz Android) wymagana do skorzystania z wynajmu. Bez niej ani rusz, bowiem jest nośnikiem dopełnienia wymaganych formalności: zawarcie umowy, rozliczenie kosztów wynajmu, wymagane zgody. Przy rejestracji apka wymusi sfotografowanie prawa jazdy. Następnie serwis zweryfikuje wprowadzone dane i na kolejnym etapie aktywuje konto. Kopia prawa jazdy zostanie usunięta z systemu w celu nieprzechowywania danych osobowych.

Aplikacja jest kluczem do auta

Aplikacja umożliwia prostą i łatwą obsługę rozpoczęcia i zakończenia procesu wynajmu samochodu zastępczego. Osoba wynajmująca zarezerwowane auto, aplikacją skanuje kod QR znajdujący się na pojeździe. Aplikacja otwiera samochód i wówczas kierowca ma dostęp do karty-klucza ukrytego w schowku na specjalnym czujniku, którego może "normalnie" używać w czasie przebywania poza wynajętym samochodem. Aplikacja ponownie służy do zamknięcia auta po zakończeniu wynajmu i zaparkowaniu na terenie serwisu (w wyznaczonym do tego obszarze). Jeśli kluczyk nie zostanie odłożony w pierwotnym miejscu na czujniku, aplikacja o tym powiadomi i nie zakończy najmu.

Ile kosztuje Mobilize Share?

Wypożyczenia mogą być płatne albo bezpłatne (w przypadku napraw gwarancyjnych, refundowane przez producenta lub firmę ubezpieczeniową). Koszty zależą od różnych czynników, m.in. tego jakie auto wybierzemy oraz na jak długo pojazd zostanie wypożyczony. W przypadku Renault Clio to 15 zł za godzinę użytkowania lub 120 zł za cały dzień. Dostępne będą również rozwiązania pozwalające zatankować pojazd (karty paliwowe) lub naładować samochód elektryczny (karty charge pass).

W 2025 roku usługa będzie sukcesywnie wprowadzana u wszystkich dealerów Renault i Dacii w Polsce, a park aut zastępczych zostanie podwojony z dostępem do pełnej gamy pojazdów. Oprócz tego producent ma zamiar rozszerzyć usługi serwisowe do 24 godzin na dobę, siedem dni w tygodniu. W kolejnych etapach wprowadzania usługi możliwe będą samodzielne rezerwacje samochodów na potrzeby wynajmu komercyjnego, dla firm czy samorządów za pośrednictwem specjalnej platformy online.

Etapy programu Mobilize Share w Polsce:

etap 1: start usługi w sieci Renault PRO+ od 5 grudnia 2024 roku,

etap 2: drugi kwartał 2025 – dostępność usługi rozszerzona na wszystkich dealerów,

etap 3: trzeci kwartał 2025 – pełna oferta wynajmu z samodzielnymi rezerwacjami przez klientów, w tym samochody demonstracyjne oraz wynajem komercyjny.