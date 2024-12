W Warszawie powstaną dwie nowe stacje metra. To projekt z lat 80.

Pierwsza linia warszawskiego metra liczy 21 stacji. W takim kształcie funkcjonuje od 25 października 2008 r. Teraz miasto postanowiło jednak nieco zagęścić ilość przystanków. Już od 2019 r. planowane są dwa kolejne.

Dwie nowe stacje metra M1 mają wykasować "białe punkty" na mapie

Na planie linii M1 warszawskiego metra pojawią się dwie nowe stacje – donoszą o tym nasi koledzy z Wyborczej. Mowa o przystanku Plac Konstytucji i Muranów. Pierwszy powstanie między Politechniką a Centrum. Drugi między Ratuszem Arsenał a Dworcem Gdańskim. Plan brzmi jak nowość? De facto jednak nowością nie jest. Oznacza bowiem powrót do pierwotnej koncepcji metra. Pierwotnej, a więc stworzonej cztery dekady temu jeszcze w latach 80. XX wieku. Czemu te stacje zniknęły w projekcie, który był realizowany? Powód jest prosty. Chodziło o względy ekonomiczne i ograniczenie kosztów budowy.

No dobrze, ale po co właściwie linii M1 dwie kolejne stacje? Przecież funkcjonuje ona w pełni od 16 lat i taki układ postojów kolejki się sprawdza. Przedstawiciele Metra Warszawskiego w oficjalnym komunikacie tłumaczą jednak, że "wybudowanie brakujących stacji metra w rejonie Placu Konstytucji i na Muranowie ma wpłynąć na poprawę dostępności komunikacji zbiorowej w centrum miasta i może pomóc w rewitalizacji okolic stacji, m.in. poprzez zapewnienie szybkiej i niezawodnej komunikacji."

Kluczowa jest przede wszystkim stacja Plac Konstytucji. Bo spora odległość między przystankami Politechnika a Centrum (wynosząca 1540 m) tworzy biały punkt komunikacyjny na mapie śródmieścia.

Nowe stacje linii M1 są przygotowywane od 2019 r. Budowa potrwa 3 lata

Przygotowanie dokumentacji koniecznej do wyznaczenia dwóch nowych stacji trwa od 2019 r. To wtedy miasto znalazło wykonawcę projektu budowy. Aktualnie Metro Warszawskie jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę nowych stacji. Jeżeli chodzi o termin realizacji, ten mógłby wynieść 3 lata. Gdyby zatem pozwolenia zostały wydane jeszcze w tym roku, jest realna szansa na to, że na nowych stacjach kolejka linii M1 zatrzyma się już w 2028 r.

Budowa dwóch dodatkowych stacji M1 przeciąga się w czasie. Powodem takiej sytuacji są jednak finanse. Miasto szacuje bowiem, że inwestycja może sięgnąć kwoty na poziomie blisko 320 mln zł. 150 mln zł i 116 mln zł mają kosztować same stacje. Dodatkowe 50 mln zł trzeba wydać na podziemny łącznik stacji Centrum z Dworcem Śródmieście.