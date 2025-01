Gdy tylko zdałam prawo jazdy, tata powiedział mi o zasadzie 3P. Stosuję się do niej od lat, zwłaszcza gdy wyruszam w dłuższą podróż. Jeśli do tej pory o tym nie słyszałeś, chętnie wyjaśnię ci, co to jest 3P. Na pewno ci się przyda.

3 Na czym polega metoda 3P? Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl