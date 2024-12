Jak informuje redakcja rmf24.pl pd stycznia przez kanał na Mierzei Wiślanej przepłynęło jedynie 31 statków towarowych. Równie "imponująca" jest liczba jednostek rybackich, które skorzystały z obiektu - łacznie 32. Okazuje się, że największą popularnością kanał cieszy się wśród turystów i wczasowiczów. Odnotowano łącznie 1466 jednostek rekreacyjnych. Na ten moment sens realizacji całego przedsięwzięcia wydaje się więc nikły. Zdaniem władz Elbląga inwestycja może się jeszcze zwrócić.

Tunel na Mierzei Wiślanej. Spór z władzami spowolnił rozwój

Otwarty w 2022 roku kanał nabrałby większego znaczenia, gdyby tylko pogłębieniu uległ ostatni odcinek rzeki Elbląg. Władze samego miasta toczyły spór z poprzednim rządem o to, do kogo należy wykonanie inwestycji. Pozwoliłaby ona wpływać do miejskiego portu o wiele większym jednostkom, co też przełożyłoby się na użyteczność samego przekopu Mierzei Wiślanej. Wydaje się, że po zeszłorocznych wyborach sprawa zmierza do szczęśliwego końca.

Ministerstwo infrastruktury pod nowym zarządem doszło do porozumienia z elbląskim samorządem i podjęło się sfinansowania zadania. Resort zdecydował o zwiększeniu budżetu programu "Budowa nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" o dodatkowe 33 mln zł, które pozwolą pogłębić koryto rzeki przepływającej przez port w Elblągu. Do pogłębienia został ok. kilometrowy odcinek.

"Prowadzimy prace dokumentacyjne. Chcemy, aby szerokość rzeki w dnie wynosiła 36 metrów. Wtedy będą mogły tam wpływać statki do 100 metrów. Plany wcześniejszego rządu zakładały, że szerokość wynosiłaby 20 metrów. Wówczas do transportu statków potrzebne byłyby specjalne holowniki, które generowałyby dodatkowe koszty. W połowie przyszłego roku rozpoczną się prace" - stwierdził na antenie RMF FM wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. "Do wywiezienia z dna rzeki Elbląg będziemy mieli kawał urobku, który trzeba jeszcze odłożyć i w niektórych przypadkach zutylizować. Planujemy rozpoczęcie prac w połowie przyszłego roku. Cały czas trwają prace na poprzednich 10 kilometrach i są już na ukończeniu" - dodał polityk.

Prace przy pogłębianiu rzeki przeciągną się w czasie?

Okazuje się jednak, że finalizacja inwestycji przeciągnie się w czasie. "Wstępnie zakończenie inwestycji dotyczącej pogłębienia toru wodnego było planowane na początek 2026 roku. Z tego, co wiem, to tam są jakieś zanieczyszczenia w urobku z pogłębienia toru i to trochę może wydłużyć prace" - przekazał RMF FM prezydent Elbląga Michał Missan.

Jak dodał polityk, na port w mieście też będzie trzeba nieco poczekać, ponieważ środki na realizację inwestycji są w tej chwili zamrożone. W ocenie prezydenta jest to pokłosie ustaleń poprzedniego rządu. "Mamy zamrożone około 40 milionów euro, które miały być przeznaczone na inwestycje związane z pogłębieniem toru i obrotnicą. To pieniądze na realizacje projektów zatwierdzonych jeszcze przez poprzednich rządzących i byłego prezydenta miasta. Dziś już wiemy, że ten tor będzie inwestycją rządu, w związku z tym, wykonaliśmy analizę niezbędnych inwestycji w porcie. Do końca marca pan marszałek wraz z ministerstwem funduszy negocjuje zmiany w tym programie. Musimy poczekać na akceptację Komisji Europejskiej" - stwierdził Missan. Decyzja KE powinna zapaść w pierwszym kwartale 2025 roku.