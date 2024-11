Opony samochodowe niszczą się w trakcie eksploatacji i złego przechowywania. Począwszy od momentu wprowadzenia ich do użytku, ich wiek nie powinien przekraczać sześciu lat. Ogólna zasada mówi jednak, że ogumienie należy wymienić maksymalnie po upływie 10 lat od daty jego produkcji. Jeśli zastanawiasz się, czy twoje koła będą dobre jeszcze w tym sezonie, oprócz wieku zwróć uwagę na cztery rzeczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy zmienić opony na zimowe?

Po czym poznać, że opona zimowa jest zużyta? Sprawdź bieżnik

Zużyte ogumienie może negatywnie wpływać na prowadzenie pojazdu, wydłużyć drogę hamowania i zwiększyć ryzyko wypadku. Nowe opony mają bieżnik o głębokości 8-9 mm, natomiast minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.

Zalecamy jednak wymianę opon zimowych już przy 4 mm. Jazda zimą wymaga odpowiedniej trakcji, a to może zagwarantować opona z odpowiednim bieżnikiem. Jeśli będzie on zbyt płytki, pojazd zacznie ślizgać się po powierzchni.

Jak sprawdzić, czy opony zimowe są jeszcze dobre? fot. Dominik Sadowski / Agencja Wyborcza.pl

Kiedy opona jest do wyrzucenia? Dalsza jazda może być niebezpieczna

Jest jednak jedno "ale": niezależnie od głębokości bieżnika, jeżeli opona posiada widoczne pęknięcia odsłaniające lub naruszające jej osnowę to nie wolno jej dalej używać. Kolejną rzeczą jest fakt, że opona powinna być naprawiana maksymalnie trzy razy. Jeśli osiągnąłeś już ten limit i koło zostanie uszkodzone po raz czwarty, najwyższy czas wymienić je na nowe. Oprócz tego zwróć też uwagę na kształt. Gdy opona była źle przechowywana, nie będzie miała formy okręgu, tylko zacznie przypominać kształtem literę "O". To znak, że trzeba się jej pozbyć. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.