Na świecie jest mnóstwo marek samochodów. Niektóre z nich widujemy na ulicach naprawdę często, bo należą do najpopularniejszych (np. Audi, BMW, Ford, Opel czy Volkswagen). Są też jednak pojazdy, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia i nawet nie wiemy o ich istnieniu. W ramach zabawy postanowiliśmy sprawdzić wiedzę naszych czytelników w tym zakresie. Zobacz, jak im poszło.

Która marka samochodowa ma dwie flagi w logo? Wcale nie Porsche

Jednym z pytań, które sprawiło trudność osobom rozwiązującym quiz, było to dotyczące dwóch flag w logo. Do wyboru były cztery opcje: Cadillac, Porsche, Saab oraz Corvette. Ostatnia opcja jest prawidłową odpowiedzią.

Na dzień 25 listopada 2024 roku poprawną opcję zaznaczyło 446 905 osób. Z kolei pozostałe odpowiedzi wskazało łącznie 197 869 użytkowników. Chevrolet Corvette to już kultowe amerykańskie auto sportowe. Zadebiutowało na rynku w 1953 roku i do dziś cieszy się statusem legendy.

Wyniki quizu 'Rozpoznasz markę samochodu tylko po logo?' Grafika redakcji gazeta.pl, Chevrolet Corvette logo, fot. Senj?kaishi, commons.wikimedia.org, licencja: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Kolejnym trudnym pytaniem okazało się to dotyczące rozpoznania logo marki. Czytelnicy mogli wybrać jedną z czterech opcji: Smart, SsangYong, Citroen oraz Daihatsu. Poprawną odpowiedzią jest Smart. 377 511 użytkowników znało odpowiedź na to pytanie. Pomyliło się 285 181 osób. Smart jest niemiecką marką, jedną z najmłodszych na europejskim rynku. Powstała w 1994 oku.

Wyniki quizu 'Rozpoznasz markę samochodu tylko po logo?' Grafika redakcji gazeta.pl, Smart logo, fot. Vascer, commons.wikimedia.org, licencja: public domain

Do której marki samochodowej należy to logo? Czytelnicy mieli dylemat

Trudności przysporzyło również ostatnie pytanie. W nim także trzeba było rozpoznać logo marki. Do wyboru były cztery odpowiedzi: Porsche, Lancia, Pontiac oraz Koenigsegg. Ostatni wariant jest prawidłowy. Na nim poległo najwięcej osób.

Wyniki quizu 'Rozpoznasz markę samochodu tylko po logo?' Grafika redakcji gazeta.pl, Koenigsegg logo, fot. CAR BRANDS, commons.wikimedia.org, licencja: public domain

Aż 333 409 czytelników zaznaczyło błędną odpowiedź. Poprawną opcję wybrało 289 138 użytkowników. Warto wspomnieć, że pierwszy wyprodukowany Koenigsegg trafił do "Księgi rekordów Guinnessa" jako najmocniejszy drogowy pojazd świata. Jeśli też chcesz się sprawdzić w naszym quizie ze znajomości marek samochodowych, znajdziesz go TUTAJ. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.