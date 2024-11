Podczas eksploatacji albo mechanicznego uszkodzenia samochodu zużyciu lub zniszczeniu ulega wiele elementów. Każdemu z nas może się również zdarzyć pęknięta opona, rozbita szyba, rozbity reflektor, zużyte dywaniki albo fotel czy uszkodzony zderzak. Nie każdy jest świadomy, jak powinno się z nimi prawidłowo postępować, jeśli chodzi o segregację. Błędy mogą nas z kolei wiele kosztować. Kara finansowa wynosi nawet 500 zł.

Gdzie wyrzucić plastikowy zderzak samochodowy? Prawidłowa utylizacja odpadów motoryzacyjnych

Istnieje wiele miejsc, gdzie w sposób legalny i bezpieczny można oddać zużyte części samochodowe. Pozbycie się starych elementów motoryzacyjnych, takich jak zderzak, nie powinno sprawiać więc żadnych trudności. Najlepiej jest przekazać go do stacji demontażu pojazdów, które przyjmą je bez problemu i bez dodatkowych opłat. W każdym większym mieście znajduje się również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego także można oddać tego typu zużyte części samochodowe. Wyjątek stanowią oleje i akumulatory.

Co zalicza się do odpadów niebezpiecznych? Stanowią zagrożenie dla środowiska i dla ludzi

Mówiąc o odpadach niebezpiecznych, mamy na myśli wszystkie butelki po oleju silnikowym, resztki płynu hamulcowego oraz szmaty zanieczyszczone olejem lub smarem. Zaliczają się do nich również filtry oleju i paliwa oraz akumulatory. Jak z nimi prawidłowo postępować w kwestii segregacji? Należy oddać je do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON), które są częścią PSZOK.

części samochodowe Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Wyborcza.pl

Warto jednak pamiętać, że akumulator najlepiej jest oddać w sklepie, by uniknąć opłaty za kaucję przy zakupie nowego. Przypominamy również o bezwzględnym zakazie wylewania płynów eksploatacyjnych do kanalizacji i gleby. Takie działanie może prowadzić do poważnego zanieczyszczenia środowiska i obarczone jest również karą więzienia, nawet do 5 lat.

