Policjanci ostrzelali niewłaściwy samochód na autostradzie. "Mieliśmy niekorzystne warunki atmosferyczne"

Policjantom od czasu do czasu zdarzają się spore wpadki. Potrafią np. o 6 rano wyważyć drzwi nie do tego mieszkania, co trzeba. Tym razem jednak ciężko mówić o wpadce. Bo przez przypadek został ostrzelany samochód, którym podróżowało dwóch niewinnych mężczyzn.

Policja zatrzymała nie to auto. Najpierw je ostrzelała

Jak donosi TVN24, krakowscy funkcjonariusze ustalili, że autostradą A4 w nocy z 12 na 13 listopada poruszać się będzie transport narkotyków. Pasażerowie pojazdu mieli być uzbrojeni. Akcja dość szybko przeniosła się jednak na podkarpacki odcinek A4. Dlatego policjanci z Krakowa poprosili o pomoc policjantów z Rzeszowa. I ci zatrzymali na A4 auto, jednak nie to, co trzeba. Wcześniej padły strzały.

Ostrzelanym pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn. Byli niewinni. Całe szczęście w wyniku akcji policji nie odnieśli ran. Najedli się jedynie strachu. Tego samego nie da się jednak powiedzieć o pojeździe. Ten został uszkodzony.

Jak doszło do pomyłki? "Mieliśmy niekorzystne warunki atmosferyczne"

Groźna sytuacja skończyła się – powiedzmy – szczęśliwie. Jak to jednak jest możliwe, że doszło do takiej pomyłki? Jak powiedział TVN24 komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji, "działania musiały być przeprowadzone dynamicznie. A były prowadzone w porze nocnej. Mieliśmy niekorzystne warunki atmosferyczne i doszło do zatrzymania niewłaściwego pojazdu."

Zatrzymani ponoć podeszli do sprawy ze zrozumieniem. Przyjęli wyjaśnienia funkcjonariuszy. Powody pomyłki muszą jednak zostać wyjaśnione. Dlatego aktualnie prowadzone są czynności kontrolne realizowane przez policjantów Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie. Wydział kontroli ma zbadać, jaki był przebieg zdarzenia i czy funkcjonariusze zachowali się prawidłowo.

Czy udało się w końcu zatrzymać właściwy pojazd?

To kluczowe pytanie na koniec tego materiału. Odpowiedź całe szczęście jest twierdząca. Pojazd został dostrzeżony na ulicach Rzeszowa, choć jego ujęcie nie było takie proste. "Mężczyźni próbowali uciekać przed funkcjonariuszami, staranowali radiowóz i próbowali potrącić policjanta. Mundurowi oddali strzały ostrzegawcze". Pościg zakończył się zatrzymaniem trzech osób. We właściwym samochodzie znaleziono m.in. znaczne ilości narkotyków.