Zimą zawsze wożę worek w bagażniku. Już kilka razy uratował mnie w kryzysowej sytuacji

Wielu kierowców z niepokojem oczekuje już nadchodzącej zimy, która każdego roku stanowi nie lada wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych osób. Wszystko przez śliską nawierzchnię i osłabioną przyczepność, przez co nierzadko dochodzi do mniejszych lub większych poślizgów - nawet mimo zmiany kół na zimowe. Na szczęście mam patent, który zajmie nieco miejsca, ale może uratować w kryzysowej sytuacji. Wystarczy, że będziesz wozić to w bagażniku zimą, a na pewno się przyda.

Jak zwiększyć przyczepność opon na śniegu? Wpakuj t do bagażnika i śpij spokojnie

W obawie przed utknięciem na śliskiej nawierzchni warto w sezonie zimowym wozić w bagażniku worek z piaskiem lub żwirem (albo nawet i oba). Gdy wystąpią trudności na drodze, możesz rozsypać produkty pod kołami, dzięki czemu przyczepność od razu się poprawi. Szybko okaże się, że wyjedziesz z danego miejsca bez większego problemu i bez ryzyka kolizji z innym pojazdem, drzewem, budynkiem czy krawężnikiem.

Jak poprawić przyczepność opon zimowych? Wypróbuj też inne triki

Oprócz wożenia ze sobą piasku lub żwiru istnieją też inne sposoby, które pomogą ci zwiększyć przyczepność opon zimą. Na co warto zwrócić uwagę?

Dodaj obciążenie z tyłu. I tu też sprawdzą się worki ciężką zawartością w bagażniku. Dzięki obciążeniu koła zyskają większą przyczepność.

Kup łańcuchy śniegowe. Rozmiar powinien być dopasowany do opon i samochodu.

Postaw na skarpety śniegowe. Zadziałają jak wspomniane wyżej popularne łańcuchy. Śnieg i lód do nich nie przywierają.

Naśladuj inne pojazdy. Warto jeździć po śladach innych opon, jeśli śnieg na drodze jest gęsty.

