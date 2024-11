Nieuchronnie zbliżają się coraz zimniejsze miesiące, a wielu kierowców już jest przygotowanych na zmiennie warunki atmosferyczne. Podczas gdy jedni zmienili opony i uważają, że nie trzeba robić nic więcej, inni szukają przydatnych trików, które pomogą uchronić się przed "urokami" chłodu. Znaleźliśmy dla was jeden patent, który może znacznie ułatwić życie. Wypróbowałam go już w zeszłym roku i zapowiada się, że zrobię to ponownie. Dzięki temu rano nie będę musiała się męczyć i odjadę bez mozolnego skrobania i oczyszczania lusterek.

Jak odmrozić lusterka w samochodzie? Zamiast leczyć, zapobiegaj. Przyda ci się folia spożywcza

Ten trik dawno temu doradził mi znajomy, który wyznał, że niczym nie smaruje lusterek ani nie musi męczyć się z odmrażaniem ich i pozbywanie się szronu i śniegu, nawet jeśli auto stoi na dworze zimą przez kilka dni. Trik jest prosty i kosztuje grosze.

Wystarczy, że po skończonej jeździe weźmiesz z kuchni folię spożywczą, którą zapewne chowasz gdzieś w szufladzie i owiniesz nią dokładnie lusterka. Możesz przymocować ją gumkami, by nie "uciekła" na wietrze. Już kolejnego dnia rano okaże się, że wystarczy zdjąć folię i tym samym pozbędziesz się śniegu, a szyba nie będzie przymrożona. Banalnie proste, ale skuteczne. Jeśli nie masz folii spożywczej, podobnie zadziała też aluminiowa. Co jeszcze może ci pomóc?

Jak odmrozić lusterka w samochodzie? Jak odmrozić lusterka w samochodzie? Fot. Archiwum prywatne

Jak odmrozić lusterka boczne w samochodzie? Przygotuj odmrażacz do szyb domowej roboty

Nic też nie stoi na przeszkodzie, by przygotować domowy odmrażacz do szyb. Potrzebujesz zaledwie trzech składników:

alkohol izopropylowy;

wodę;

kilka kropli płynu do naczyń.

Połącz je razem, a szybko zobaczysz różnicę. Alkohol rozpuści lód, a płyn do naczyń zapobiegnie ponownemu zamarzaniu.