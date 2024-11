Jaki płyn do spryskiwaczy powinniśmy wybrać zimą? Ten ochroni i zapobiegnie zamarzaniu

Wybór odpowiedniego płynu do spryskiwaczy samochodu zimą ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrej widoczności i bezpiecznej jazdy. Różne płyny do spryskiwaczy mają różną zawartość i właściwości. Dlatego też niektóre płyny do spryskiwaczy lepiej sprawdzają się w sezonie zimowym, podczas gdy inne działają lepiej latem.

Płyn do spryskiwaczy z alkoholem

Gdy temperatura zaczyna spadać poniżej zera, ważne jest, aby wiedzieć, jaki rodzaj płynu do spryskiwaczy znajduje się w pojemniku. Upewnij się, że sprawdziłeś temperaturę zamarzania płynu do spryskiwaczy, ponieważ jeśli zamarznie, zarówno układ spryskiwaczy, jak i wycieraczki mogą przestać działać. Dlatego ważne jest, aby mieć płyn do spryskiwaczy przeznaczony do użytku zimą i zawierający alkohol, taki jak etanol i izopropanol. Alkohol chroni układ spryskiwaczy i zapobiega zamarzaniu płynu do spryskiwaczy.

płyn do spryskiwaczy (zdj. ilustracyjne) Natalya Ugryumova/istock

Dobra widoczność w zimie

Wiele naszych dróg zimą jest regularnie solonych. Sól drogowa szybko tworzy mleczny, biały film, który osadza się na przedniej szybie i może zasłaniać widoczność. Dlatego zimą niezwykle ważne jest, aby mieć odpowiedni płyn do spryskiwaczy i dobry stan piór wycieraczek. Zimowy płyn do spryskiwaczy zawiera środek przeciw zamarzaniu i środki powierzchniowo czynne, które ułatwiają usuwanie soli drogowej z przedniej szyby.

Jak rozmrozić płyn do spryskiwaczy? zdjęcie ilustracyjne, MarianVejcik, iStock

Wybór odpowiedniego płynu do wycieraczek na zimną pogodę

Najlepiej jest wybrać płyn do wycieraczek w oparciu o surowość zimy w danym regionie. W regionach o łagodnych zimach, płyn o umiarkowanej temperaturze zamarzania może załatwić sprawę. Jednak w obszarach takich jak Pomorze, albo tereny na dole Polski, gdzie temperatury mogą gwałtownie spadać, potrzebny jest płyn o znacznie niższej temperaturze zamarzania. Przed zakupem jakiegokolwiek płynu do wycieraczek zawsze sprawdź etykietę, aby zobaczyć, jak dobrze płyn radzi sobie z zimnem.