Ludzie często zwlekają z wymianą opon na ostatnią chwilę. Przez to tworzą się kolejki w warsztatach, więc żeby ich uniknąć, decydują się zamienić koła na własną rękę. Niektórzy praktykują też takie rozwiązanie ze względu na pieniądze. Koszt wymiany w serwisie to ok. 100 zł, a na podwórku można zrobić to za darmo. Nie oznacza to jednak, że jest to bezpieczna opcja.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy zmienić opony na zimowe?

Czy można samemu zmienić koła w samochodzie? Bez dobrego sprzętu się nie obejdzie

Opony letnie należy wymienić na zimowe, gdy temperatura spadnie poniżej 7 st. C i będzie utrzymywać się w granicach tej wartości. Pamiętaj, że samodzielna wymiana kół w samochodzie jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy dysponujesz odpowiednim sprzętem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił przyjrzeć się podnośnikom samochodowym sprzedawanym w Polsce.

Pod lupę wziął 10 modeli i aż 7 z nich nie spełnia deklarowanej wytrzymałości. Do największych wad należały uszkodzone ramiona, luźne śruby oraz zbyt krótkie ramię korby. Siedem produktów pochodziło z Chin, jeden z Polski, a w pozostałych dwóch przypadkach laboratorium nie było w stanie ustalić pochodzenia.

Wymiana kół w samochodzie Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Wyborcza.pl

Masz podnośnik samochodowy z supermarketu? Może być wadliwy

Testy przeprowadziły cztery wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej: w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Wrocławiu. Kontroli zostały poddane bardzo popularne podnośniki trapezowe. Można je kupić w supermarketach, na stacjach benzynowych oraz na aukcjach internetowych. Pozytywny wynik uzyskały dwa urządzenia: Cartrend 1t oraz START 2007. UOKiK ostrzega, żeby przed użyciem lewarka sprawdzić jakość wykonania, oznakowanie oraz czy jego nośność jest dopasowana do pojazdu. Jeśli narzędzie nie wytrzyma obciążenia, pojazd może opaść, a to skończy się poważnym urazem użytkownika. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.