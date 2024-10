Pierwszy popowodziowy most już stoi. Powstał w ekspresowym tempie

Po przejściu fali powodziowej ruszyły działania mające na celu zabezpieczenie miejsca oraz przygotowanie terenu pod nową konstrukcję. Od 20 września w akcję zaangażowano żołnierzy wojsk inżynieryjnych, którzy wspólnie z wykonawcą usuwali zalegające w korycie rzeki przeszkody i rozbierali pozostałości po zniszczonej konstrukcji. Równolegle wykonywano prace ziemne i przygotowywano przyczółki mostu tymczasowego.

REKLAMA

Na przełomie września i października miejsce docelowe było już gotowe do montażu nowej przeprawy. Dnia 7 października żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia przystąpili do składania konstrukcji mostu typu DMS-65, który GDDKiA wypożyczyła z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Most został zainstalowany 11 października przy użyciu 500-tonowego żurawia, który umożliwił sprawne posadowienie konstrukcji na przygotowanych przyczółkach.

Zobacz wideo

Most DMS-65 – technologia tymczasowa

Nowa przeprawa na rzece Biała Głuchołaska składa się z dwóch niezależnych konstrukcji o długości 36 metrów i wadze 48 ton każda. Dzięki technologii DMS-65, stosowanej głównie do budowy tymczasowych przepraw w miejscach dotkniętych klęskami żywiołowymi, most będzie odporny na trudne warunki atmosferyczne. Podobne konstrukcje były stosowane wcześniej, między innymi w Kiezmarku przy remoncie mostu na Wiśle.

Trwałe rozwiązanie w ramach rozbudowy DK40

Nowy most tymczasowy w Głuchołazach nie zastąpi jednak planowanej przeprawy stałej. Projekt rozbudowy drogi krajowej DK40, obejmujący budowę nowego, trzyprzęsłowego mostu, był już realizowany przed powodzią. W ramach inwestycji, która ruszyła po podpisaniu Programu Inwestycji w czerwcu 2017 roku, planowano most o konstrukcji żelbetowej, podwyższonej względem poprzedniej przeprawy o 76 cm.

Budowa mostu stałego, będącego częścią kluczowego projektu rozbudowy DK40, miała być zakończona do końca roku 2023. Niestety, powódź, która zaskoczyła region, zniszczyła zarówno most tymczasowy, jak i konstrukcję planowanego obiektu docelowego, co zmusiło wykonawcę do ponownego przystąpienia do prac nad przeprawą tymczasową.

Prace nad mostem docelowym w Głuchołazach

GDDKiA, mimo trudności związanych z powodzią, zamierza kontynuować prace nad budową nowego mostu w Głuchołazach. Dzięki konsultacjom społecznym i pozytywnym decyzjom środowiskowym z 2020 roku oraz zgodzie na realizację inwestycji drogowej, wydanej w sierpniu 2021 roku przez Wojewodę Opolskiego, władze lokalne oraz wykonawca mają nadzieję na zakończenie budowy trwałej przeprawy w najbliższej przyszłości.