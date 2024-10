Wiele z nas ma sprawdzony warsztat samochodowy, w którym od lat naprawia auto. Zaufany mechanik, który nie zdziera pieniędzy, to w dzisiejszych czasach prawdziwy skarb. Niestety ostatnio ta branża kuleje. Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych przekazało, że 75 proc. warsztatów w Polsce poszukuje pracowników.

W warsztatach brakuje mechaników. Tworzą się kolejki, a koszty za naprawy rosną

Chociaż na polskich drogach da się zauważyć coraz więcej samochodów, wcale nie oznacza to, że warsztaty mają się równie dobrze. - Mimo rosnącego zapotrzebowania na usługi warsztaty samochodowe borykają się z dramatycznym niedoborem wykwalifikowanych pracowników - powiedział prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM Tomasz Bęben w rozmowie z portalem tvn24.pl. Konsekwencje takiego stanu rzeczy odczuwają zarówno kierowcy, jak i właściciele zakładów. Klienci muszą ustawiać się w kolejkach, a dodatkowo rosną koszty obsługi, bo warsztat próbuje jakoś się utrzymać.

Warsztat samochodowy (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Jak wygląda praca mechanika? Obecnie jest zupełnie inaczej niż kiedyś

Bęben przyznał, że przyczyną niedoboru mechaników samochodowych na rynku pracy jest ograniczony napływ młodych ludzi do zawodu. - Wielu potencjalnych adeptów odstrasza nie najlepszy wizerunek tej profesji. Stereotypowe skojarzenia to brudne ręce i ciężka fizyczna praca w kanale czy pod podnośnikiem - dodał. Podkreślił jednak, że zatrudnienie w warsztacie wygląda obecnie zupełnie inaczej. Mechanikami zostają osoby z tytułem inżyniera, które wykorzystują zaawansowane systemy komputerowe i elektroniczne. Mają wiedzę mechaniczną, ale mogą się też pochwalić umiejętnościami z zakresu mechatroniki, elektroniki oraz informatyki.

Zakłady oferują też atrakcyjne wynagrodzenie. - Dla młodych ludzi pasjonujących się motoryzacją i techniką, związanie się z tą branżą może być przepustką do naprawdę fascynującej kariery - podsumował prezes SDCM. Żeby zmienić myślenie nastolatków, w szkołach branżowych i technikach został zorganizowany konkurs "Wyścig Talentów", którego celem jest promowanie nowoczesnego wizerunku branży motoryzacyjnej. Uczestnicy co miesiąc mogą wygrać wartościowe nagrody. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.