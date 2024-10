Dawniej samochodowe reflektory wykonane były ze szkła, ale obecnie najczęściej są robione z tworzywa polimerowego lub poliwęglanu. Z biegiem lat klosze tracą przejrzystość i żółkną, ale na szczęście jest sposób, aby odnowić je samodzielnie. Czym wyczyścić zmatowiałe reflektory? Wystarczy produkt, który większość osób trzyma w swojej łazience.

REKLAMA

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

Jak wyczyścić reflektory samochodowe? Wystarczy odrobina tego produktu, a będą jak nowe

Mleczne klosze to spory problem, bo ograniczają oświetlenie drogi po zmroku. Jeśli poziom zmatowienia jest bardzo wysoki, można nie przejść przeglądu technicznego, a nawet narazić się na mandat w wysokości 500 zł podczas kontroli drogowej.

Reflektory istock/@rukawajung

Jeśli nie chcesz zgłaszać się do specjalisty na regenerację kloszy, wypróbuj domowy sposób. Wystarczy, że weźmiesz miękką szmatkę i pastę do zębów. Na ściereczkę nałóż odrobinę pasty i poleruj reflektor kolistymi ruchami. Aby uzyskać efekt, wykonuj zabieg przez co najmniej 10 minut na jednym kloszu, a następnie wytrzyj go z pomocą płynu do szyb i ręcznika papierowego. To prosty i szybki sposób, aby klosze odzyskały dawny blask.

Jak odświeżyć reflektory? Wypróbuj te triki. Różnicę zobaczysz od razu

Innym patentem na matowe lampy jest zastosowanie cytryny i soli. Owoc należy przekroić na pół, a potem posypać solą i okrężnymi ruchami przetrzeć klosze. Po wyczyszczeniu należy je spłukać, a różnica będzie widoczna gołym okiem. Jeśli nie masz pod ręką cytryny, możesz wykorzystać mieszankę wody i octu. Namocz w niej szmatkę i wytrzyj lampy, a potem opłucz wodą. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.