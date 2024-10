Ten, kto kiedykolwiek przytrzasnął sobie, choćby i lekko palec drzwiami od samochodu wie, że ból jest niesamowity. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, co powinno się robić w takiej sytuacji. Jak sobie pomóc i co zrobić, by szybko odczuć ulgę?

Przytrzaśnięty palec drzwiami od samochodu - co robić? To zależy od kilku czynników

Na wstępie musisz zdawać sobie sprawę z tego, że domowe triki czy porady nie zastąpią wizyty u lekarza, która w takiej sytuacji może się okazać niezbędna. Jeśli ból jest intensywny i podejrzewasz, że palec mógł ulec uszkodzeniu, szybko skontaktuj się ze specjalistą. Możliwe, że będzie potrzebne prześwietlenie palca.

Jeśli uważasz, że nie jest bardzo źle, zastosuj zimny okład. Możesz go trzymać na palcu przez około 15 minut i proces powtarzać po każdej godzinie przerwy. Uważaj na uraz, staraj się nie obciążać palca i spokojnie czekaj, aż wszystko się zagoi. Nie ruszaj palcem bez potrzeby, co może zwiększać ból i utrudniać gojenie. Jeśli stan palca się nie polepsza, a na dodatek pogarsza z dnia na dzień, udaj się do lekarza. Możliwe, że doszło do złamania, którego nie widzisz gołym okiem.

Przytrzaśnięty palec drzwiami od samochodu - co robić?

Co zrobić, aby zeszła opuchlizna z palca? Możesz wypróbować domowe sposoby

Trikiem na złagodzenie bólu po przytrzaśnięciu palca mogą być domowe sposoby, ale miej na uwadze, że nie zastąpią one wizyty u lekarza. Przykładem kąpieli dla palca jest wykorzystanie sody oczyszczonej. Jedyne co musisz zrobić, to dodać 3 łyżki produktu do ciepłej wody i moczyć palec przez kilka - kilkanaście minut. Działanie ma na celu złagodzenie obrzęku. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.