Fotoradary to już stały element krajobrazu na polskich drogach. Instalowane są w miejscach, w których notorycznie przekraczana jest prędkość i w których istnieje większe ryzyko wypadków drogowych. Wciąż pojawiają się nowe, a kierowcy już zdążyli przywyknąć do widoku żółtych skrzynek. Nie oznacza to jednak, że urządzenia te stały się niepotrzebne. Co roku wykonują ponad 2 mln zdjęć, ale tylko jedno nich można nazwać królem fotoradarów.

Który fotoradar robi najwięcej zdjęć? Znajdziesz go w województwie lubelskim

Jak podaje "Super Express", powołując się na dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w Polsce obecnie działa 449 fotoradarów, które od początku 2024 roku zarejestrowały 571 tys. naruszeń. Najwięcej, bo aż 18 634 zdjęcia, od stycznia do września wykonał fotoradar przy al. Tysiąclecia w Świdniku. Urządzenie stanęło w tym miejscu w grudniu 2023 roku. Na drugim miejscu znalazł się fotoradar z Rudy Śląskiej (9570 naruszeń), na trzecim - fotoradar z miejscowości Wanaty koło Częstochowy (8994 naruszenia).

Który fotoradar "zarobił" najwięcej? Jak informuje Yanosik, urządzenie, które znajduje się w Bieruniu w województwie śląskim, w 10 miesięcy zarejestrowało aż 7713 naruszeń w łącznej kwocie... 2 mln zł. Fotoradar mierzy nie tylko prędkość, lecz także wykrywa przejazd na czerwonym świetle, jazdę na zderzaku, na zakazie, buspasie, chodniku, pod prąd, a nawet pasem awaryjnym.

Ile za mandat z fotoradaru 2024? Lepiej zdjąć nogę z gazu

Wysokość mandatu i liczba punktów karnych za nadmierną prędkość uzależniona jest od tego, o ile kierowca przekroczył limit.

do 10 km/h - mandat to 50 zł i 1 punkt karny,

od 11 do 15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

od 16 do 20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

od 21 do 25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

od 26 do 30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

od 31 do 40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

od 41 do 50 km/h - mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

od 51 do 60 km/h - mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

od 61 do 70 km/h - mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

powyżej 71 km/h - mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

W przypadku recydywy kwota mandatu jest podwajana, maksymalnie można więc dostać 5000 zł mandatu. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym kierowca traci prawo jazdy na 3 miesiące.