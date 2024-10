Ciągłe deszcze utrudniają kierowcom podróż, obniżając widoczność i bezpieczeństwo. Długie wytężanie wzroku, zwłaszcza na dłuższych trasach, jest męczące. Na pomoc przychodzi niewidzialna wycieraczka, która skutecznie usuwa krople z szyby. Produkt ten jednak wzbudza mieszane opinie. Ma zarówno swoich zwolenników, jak i krytyków.

Jak długo działa niewidzialna wycieraczka? Poprawia widoczność i ułatwia usuwanie zabrudzeń

Niewidzialna wycieraczka to hydrofobowa powłoka nakładana na szyby samochodu, która sprawia, że krople deszczu szybko spływają pod wpływem pędu powietrza. Dzięki temu zmniejsza się potrzeba używania tradycyjnych wycieraczek, zwłaszcza podczas jazdy w deszczu. Powłoka skutecznie poprawia widoczność, ale jej trwałość wynosi zazwyczaj kilka miesięcy, w zależności od przygotowania szyby i intensywności eksploatacji auta. Niewidzialna wycieraczka zużywa się pod wpływem wielu czynników, m.in.:

warunków pogodowych,

częstotliwości używania wycieraczek automatycznych,

płynu do spryskiwaczy

Jak się nakłada niewidzialną wycieraczkę? Wbrew pozorom nie jest to trudna sprawa

Automatyczne wycieraczki doskonale radzą sobie z wodą na szybie, zwłaszcza w miejskich warunkach. W takich sytuacjach powłoka hydrofobowa może nie być konieczna. Jednak na autostradach, gdzie prędkość jest większa, niewidzialna wycieraczka sprawdzi się świetnie, odciążając mechanizm standardowych wycieraczek.

Mimo że studia detailingowe oferują nakładanie niewidzialnych wycieraczek, możesz łatwo zrobić to sam. Wystarczy zacząć od dokładnego oczyszczenia i odtłuszczenia szyby. Następnie nakładaj preparat partiami, aż każda warstwa wyschnie. Ważne, aby pracować w zacienionym miejscu i na chłodnej szybie, aby uniknąć zbyt szybkiego schnięcia, co mogłoby pogorszyć efekt. Wielu kierowców uważa, że to zbędny wydatek, a tańsze preparaty nie dają oczekiwanych rezultatów. Zamiast regularnie stosować hydrofobowe powłoki, niektórzy sugerują, że lepszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest inwestycja w wysokiej jakości wycieraczki.

