Pani Katarzyna zamówiła taksówkę w Wilanowie. Kiedy zobaczyła rachunek, była w szoku: 'połączenie stawki kilometrowej z czasową'

Paragony grozy rządzą ostatnio internetem. Kolejny opublikowała Pani Kasia na swoim profilu w serwisie Facebook. Za przejazd iTaxi z Wilanowa na Dworzec Wschodni zapłaciła równe... 116 zł. Kwota jest dość porażająca. W jaki sposób taksometr w pojeździe wyliczył jednak taką wartość?

REKLAMA

Zobacz wideo Taksówkarz wyprzedzał na przejściu, bo "spieszył się do parterki". Stracił prawko

Podróż trwała 40 minut. Cena? 23 km za 116 zł

Na początek ustalmy jedno. Jaka odległość dzieli Wilanów i Dworzec Wschodni? Dużo zależy od tego, jaką trasę wybrał kierowca. Jeżeli postanowił jechać Wałem Miedzeszyńskim, wyszły mu jakieś 23 km. Gdyby pojechał ul. Czerniakowską, dystans spadłby do blisko 15 km. Choć odległość w tym przypadku ma drugorzędne znaczenie. Bo jak piszą internauci w komentarzach, tu taksówkarz zastosował "połączenie stawki kilometrowej z czasową". Wyraźnie wynika to z paragonu. Na kwotę miał wpływ zatem nie tylko dystans, ale i czas podróży. Przejazd trwał natomiast ponad 40 min.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym. Za same czaso-kilometry Pani Kasia zapłaciła 106 zł. 10 zł to tzw. opłata początkowa. Jest naliczana na rachunku za tzw. trzaśnięcie drzwiami w taksówce.

Za każdy km trasy Pani Kasia zapłaciła 5 zł. Ta stawka... łapie się w limit

116 zł za przejazd taksówką z Wilanowa na Dworzec Wschodni to dużo. Licząc, że trasa wynosiła 23 km, to daje jakieś 5 zł za kilometr. I pewnie tę trasę musiał kierowca wybrać, bo taka stawka łapie się w... limity opłat za przejazdy taxi na terenie miasta stołecznego Warszawy. Rada miejska od 1 września 2024 r. zwiększyła maksymalną opłatę za każdy km do 5 zł. Wcześniej obowiązywała kwota na poziomie 3 zł.

Pod postem Pani Kasi oczywiście rozgorzała dyskusja. Temu ciężko się jednak dziwić. Jedni mówili o tym, że trzeba się przesiąść do autobusów i tramwajów. Inni żartowali, że to stawka za przejazd, ale najwyraźniej Maybachem. Ale pojawiły się też głosy, które brały w obronę taksówkarza. Pan Sebastian wyliczył np. koszty pracy taksówkarza, a w tym 25 proc. prowizji dla iTaxi, 8 proc. VAT-u i 12 proc. podatku dochodowego. Plus wszystkie koszty eksploatacyjne pojazdu.