W aplikacji mObywatel 2.0 znajdziesz nową usługę, która ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo podróżowania autobusami bądź autokarami. Z pomocą kilku kliknięć sprawdzisz dwie kluczowe kwestie. Jakie?

Jak sprawdzić stan techniczny autokaru przed wycieczką? Wystarczy aplikacja

Bezpieczny autobus to nowa opcja, która pozwoli ci w szybki i prosty sposób sprawdzić informacje dotyczące autobusu lub autokaru, którym będziesz podróżować. Wystarczy, że podasz jego numer rejestracyjny, a już po chwili dowiesz się, czy pojazd:

ma ważne badanie techniczne,

ma ważną polisę OC.

Ponadto poznasz stan licznika i inne dane techniczne, które mogą okazać się przydatne w razie wątpliwości.

Usługa powstała, by zwiększyć bezpieczeństwo podróżowania. Dzięki temu ryzyko, iż wsiądziesz do pojazdu, który nie powinien zostać dopuszczony do ruchu, spadnie niemalże do zera. Ponadto opcja może okazać się szczególnie przydatna w przypadku wycieczek szkolnych dzieci. Wystarczy, że odwieziesz pociechę na miejsce zbiórki, włączysz aplikację i wpiszesz numer rejestracyjny pojazdu, by mieć pewność, że wszystko jest z nim w porządku. Oprócz tego opcja działa również online moj.gov.pl.

Gdzie sprawdzić auto przed zakupem za darmo? Przydatna opcja

Bezpieczny autobus to niejedyna opcja, którą warto znać. Jeśli planujesz zakup pojazdu, w podobny sposób możesz sprawdzić jego historię zdarzeń, czyli między innymi to, czy nie brał udziału w wypadku bądź nie został bardziej uszkodzony. Poza tym aplikacja pokaże ci również:

dane ogólne, takie jak rok produkcji, ważność badań technicznych i polisy OC,

dane techniczne, czyli m.in. moc silnika i średnie zużycie paliwa,

historię zmian właścicieli.

Jeśli chcesz poznać powyższe dane, wybierz usługę w aplikacji, następnie podaj numer rejestracyjny i numer VIN auta, a wszystko stanie się jasne. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.