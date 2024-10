Najwyżej wyceniane marki świata. W TOP10 aż trzech producentów samochodów

Apple z gigantyczną wyceną marki na blisko pół biliarda dolarów zdominował tegoroczny ranking Best Global Brands. Drugą w kolejności markę, czyli Microsoft wyceniono już na 352 miliardy dolarów, a trzeci w kolejności Amazon ma wirtualną wartość blisko 300 miliardów dolarów. Co ciekawe, nie najlepsze ostanie miesiące w branży motoryzacyjnej nie przeszkodziły w tym, żeby w pierwszej 10. zestawienia znalazły się aż trzy marki samochodowe. Najlepsza z tego grona okazała się Toyota, której marka została wyceniona na 72,8 miliarda dolarów. To wystarczyło, żeby znaleźć się na 6. pozycji tuż za Samsungiem i przed prawdziwą ikoną, czyli Coca Colą.

REKLAMA

Tym samym Toyota zdołała utrzymać swoją pozycję z poprzedniego roku. Jednak co bardziej imponuje, japoński gigant pozostaje liderem wśród producentów samochodów już od... 21 lat! Niewiele dalej, bo na miejscu 8. uplasował się Mercedes (58,9 mld dolarów), a pierwszą 10. zamknął jego krajowy konkurent – BMW (52 mld dolarów).

Toyota obrała najlepszą strategię?

Raport Best Global Brands to prestiżowe zestawienie, które od 25 lat ocenia rynkową wartość największych firm na świecie. Toyota wyróżnia się nie tylko jako największa marka motoryzacyjna, ale także jako jedna z tych, które rozwijają się najszybciej. Eksperci wskazują, że na sukces marki wpływa zdywersyfikowana oferta, obejmująca różnorodne rodzaje napędów, w tym coraz popularniejsze napędy hybrydowe i elektryczne.

Warto podkreślić, że Toyota od czterech lat pozostaje największym producentem samochodów na świecie. W 2023 roku firma sprzedała ponad 11,2 miliona pojazdów na całym świecie, co stanowi wzrost o 7,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Kluczowe marki należące do koncernu to Toyota, Lexus, Daihatsu i Hino, a ich globalna sprzedaż przekracza 10 milionów samochodów rocznie.

Toyota odnosi także sukcesy na arenie motorsportu, triumfując w prestiżowych seriach wyścigowych takich jak WRC i WEC, gdzie rywalizują wyczynowe auta hybrydowe. Te osiągnięcia nie tylko wzmacniają wizerunek marki, ale również przyczyniają się do wzrostu sprzedaży.

TOP10 najwyżej wycenianych marek na świecie przez INTERBRNAD:

Ranking Best Global Brands 2024 Toyota

TOP10 najwyżej wycenianych marek MOTORYZACYJNYCH na świecie przez INTERBRNAD: