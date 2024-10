Google Maps to nie tylko jedna z najpopularniejszych i bezpłatnych nawigacji, lecz także narzędzie, które nieustannie się rozwija, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników. Oprócz możliwości planowania tras z uwzględnieniem optymalizacji zużycia paliwa czy energii aplikacja oferuje także mapy offline. Teraz Google Maps zyskuje kolejną praktyczną funkcję, która jest obecnie w fazie testów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Jak w mapach Google zaznaczyć miejsce parkowania? Nowa funkcja w Google Maps

Mapy Google wprowadzają nową funkcję umożliwiającą rezerwację miejsc parkingowych dzięki integracji z usługą SpotHero. Amerykańskie media technologiczne donoszą, że to rozwiązanie ułatwi znalezienie dostępnych miejsc w okolicy docelowej lokalizacji. Testy rozpoczęły się w kwietniu 2024 roku, a teraz opcja jest upowszechniana.

Jak to działa? Podczas wyszukiwania parkingu, jeśli rezerwacja przez SpotHero jest możliwa, zobaczysz przycisk "Zarezerwuj online". Po jego kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę SpotHero, aby sfinalizować płatność w bezpiecznym połączeniu, a cały proces odbywa się w Mapach Google lub wyszukiwarce, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Google Maps - wyznacz trasę. Jak korzystać z nawigacji? Poznaj przydatne funkcje aplikacji (zdjęcie ilustracyjne) Henry Perks / Unsplash

Nowa funkcja Google Maps jedynie w USA i Kanadzie. Czy trafi w przyszłości również do Polski?

Rezerwacja miejsc parkingowych w Mapach Google jest dostępna dla użytkowników zarówno systemu Android, jak i iOS. Niestety, obecnie funkcja ta działa tylko w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, obsługując 8000 miejsc parkingowych w 300 miastach, w tym w Nowym Jorku, Los Angeles, Miami czy Waszyngtonie. W Kanadzie można zarezerwować miejsce parkingowe m.in. w Ottawie, Toronto czy Vancouver. Mimo to, wraz z rozwojem firmy i pozytywnymi recenzjami użytkowników, istnieje szansa, że ta funkcjonalność wkrótce zagości również w innych krajach.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu.

Zachęcamy do zaobserwowania nas w Wiadomościach Google.