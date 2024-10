Dowód rejestracyjny to oficjalny dokument wydawany właścicielowi pojazdu podczas jego rejestracji. Ma formę sześciostronicowej książeczki, w której znajdują się kluczowe informacje zarówno o właścicielu, jak i o pojeździe. W sekcji dotyczącej danych właściciela można znaleźć imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych, a w przypadku firm – nazwę i adres. Dodatkowo, w dokumentach osobowych znajduje się numer PESEL dla osób fizycznych oraz numer KRS dla przedsiębiorstw.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Co oznaczają kreski w dowodzie rejestracyjnym? Istotne w przypadku chęci zamontowania haka

Zakup nowego lub używanego samochodu często wiąże się z niepewnością co do przyszłych możliwości danego modelu. Wiele akcesoriów, w tym hak holowniczy, decydujemy się zamontować dopiero później. Jednak jeśli w dowodzie rejestracyjnym znajdują się poziome kreski w trzech polach (Rubryki O.1 i O.2.), może to uniemożliwić montaż haka. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić homologację pojazdu, ponieważ niektóre warianty tego samego modelu mogą mieć różne możliwości montażu tego elementu, co nie zawsze jest związane z konstrukcją podwozia.

Czy w każdym aucie można zamontować hak? O tym warto pamiętać

Nie każde auto jest wyposażone w hak holowniczy, ale istnieje możliwość jego samodzielnego montażu. Warto jednak pamiętać, że nie każdy samochód osobowy jest przystosowany do takiej instalacji. Wpływa na to wiele czynników. Warianty z napędem na jedną lub dwie osie, różne rodzaje skrzyń biegów, konfiguracje siedzeń, a także obecność szklanego dachu mogą mieć istotne znaczenie. Na przykład szklany dach może wprowadzać ograniczenia, ponieważ naprężenia podczas ciągnięcia przyczepy mogą go uszkodzić. Jeśli planujesz zakup nowego samochodu i rozważasz montaż haka, najlepiej zamówić tę opcję od razu w salonie.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.