Nie straszna im zima, ani podmokły teren. Oto najlepsze auta na zimę 2024

Jeśli wiesz, że często będziesz jeździć po śliskiej nawierzchni, warto wybrać samochód z napędem na cztery koła. Podczas gdy niektóre tradycyjne samochody terenowe mają wyższe koszty eksploatacji, ponieważ moc jest wysyłana na wszystkie cztery koła przez cały czas, bardziej nowoczesne systemy są w stanie wybrać, kiedy aktywować napęd na cztery koła, w zależności od wybranego trybu jazdy lub gdy samochód wyczuje, że jest to potrzebne.

Numer jeden dla wielu kierowców czyli Land Rover Defender. Idealny na każdy teren

Jeśli wyobrażasz sobie jazdę terenową, istnieje duże prawdopodobieństwo, że samochód, który widzisz, to Land Rover Defender. Ten luksusowy samochód terenowy był używany przez wszystkich, od Jamesa Bonda po rodzinę królewską, i doskonale radzi sobie w trudnym terenie. Jest również płynniejszy podczas jazdy po mieście niż bardziej hardkorowe samochody terenowe, takie jak Mercedes Klasy G. Silnik wysokoprężny D300 o mocy 296 KM jest naszym zalecanym wyborem, ponieważ oferuje dużą siłę uciągu, nawet na zaśnieżonych wzgórzach.

Numer dwa BMW X7. Klasa i wygoda, a przed wszystkim jakość

xDrive to w języku BMW napęd na cztery koła, więc bez względu na warunki pogodowe, X7 powinien nadal pędzić jak szalony. Wersja 40d z silnikiem wysokoprężnym ma 347 KM, a przy dobrych warunkach może osiągnąć 62 mile na godzinę w zaledwie 5,9 sekundy - co czyni ją szybszą niż konkurencyjny Mercedes GLS 450d lub Range Rover D350. Ponadto, standardowo montowane zawieszenie pneumatyczne X7 powinno utrzymywać płynną jazdę, nawet jeśli podłoże pod spodem jest koleiną lub zaśnieżoną ścieżką, a chociaż jest to duży, ciężki samochód, jest zaskakująco zwinny dzięki precyzyjnemu, płynnemu układowi kierowniczemu.

Numer trzy Volkswagen T-Roc. Czyli auto stworzone do jazdy po trudnym terenie

W styczniu 2023 r. uznano Volkswagena T-Roc za najlepszy mały SUV, jaki można kupić, chociaż jest to 1,0-litrowy silnik benzynowy, który naszym zdaniem będzie odpowiedni dla większości kupujących przez większą część roku. Uważamy jednak, że mądrze byłoby wybrać tą mocniejszą opcję 2,0-litrową, jeśli błoto, śnieg i lód są regularnymi elementami na lokalnych drogach. Nie tylko ma większą siłę uciągu, ale jest również dostępny z systemem napędu na cztery koła 4Motion Volkswagena, który ma na celu utrzymanie kół w ruchu nawet w śliskich warunkach.