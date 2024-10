Pierwsze Audi A4 B5 powstało na platformie PL45 i w konstrukcji wykorzystywało m.in. wielowahaczowe zawieszeni czy centralny mechanizm różnicowy Torsen dla systemów napędu quattro. To właśnie A4 na szeroką skalę wprowadziło napęd na cztery koła do segmentu aut klasy średniej. Był to również model, który zadebiutował z systemem ESP oraz nową skrzynią Tiptronic, która pozwalała na wybór manualnego lub automatycznego trybu pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pod maską A4 oferowane były silniki benzynowe o pojemności od 1.6 do 2.8 litra, które generowały od 101 do 193 KM. Oprócz tego dostępne były silniki wysokoprężne TDI o pojemności 1.9 i 2.5 litra z mocą od 75 do 150 KM. Pierwsze A4 występowało z nadwoziem sedan lub kombi i było produkowane do 2001 roku. Przeszło też dwa liftingi – pierwszy w 1997 r. i drugi w 1999 r.

Audi A4 B5 Fot. Audi

Audi A4 B6

Kolejna generacja A4 (B6) trafiła na rynek w 2000 roku, wnosząc ze sobą istotne zmiany w stylistyce, technologii i komforcie. Projekt nadwozia opracowany przez Waltera de Silvę podkreślał nowoczesną, elegancką sylwetkę, która charakteryzowała się ostrzejszymi liniami, nową atrapą chłodnicy i bardziej dynamicznymi proporcjami. Wprowadzono również nową platformę PL46, przez co auto nieco urosło i gwarantowało więcej miejsca wewnątrz. W 2001 roku do gamy dołączyła wersja Avant, a rok później kabriolet z miękkim dachem.

W drugiej generacji duży nacisk położono na nowe rozwiązania oraz bezpieczeństwo – była ona standardowo wyposażony w ESP, wspomaganie hamulców i boczne poduszki powietrzne. Po raz pierwszy wprowadzono również silniki FSI oraz bezstopniową skrzynię Multitronic, która zastąpiła skrzynie Tiptronic w modelach z napędem na przednią oś. Pod maską drugiej generacji kryły się zarówno silniki benzynowe, jak i wysokoprężne o szerokim zakresie mocy, w tym popularne jednostki 1.8T. Oprócz nich dostępne były silniki benzynowe bez turbosprężarek o pojemnościach od 1.6 do 3.0, dysponujące mocą od 102 do 220 KM. Wariant z silnikami wysokoprężnymi oferował dwie jednostki – 1.9 oraz 2.5 TDI z mocą od 101 do 180 KM.

Audi A4 B6 Fot. Audi

Audi A4 B7

Nową generację A4 zaprezentowano w 2004 roku. Design B7 wyróżniał się nową, bardziej dynamiczną linią nadwozia oraz charakterystycznym, szerokim grillem Singleframe, który stał się znakiem rozpoznawczym marki Audi. Te zmiany nadawały modelowi bardziej sportowy i agresywny wygląd. Sporo zmian zaszło również wewnątrz auta – zastosowano nowy system MMI (Multi Media Interface), który upraszczał obsługę multimediów i systemów pokładowych. W tym przypadku, również obok sedana i Avanta, była dostępna wersja bez dachu.

Audi A4 B7 wprowadziło także szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak ulepszony napęd quattro, który jeszcze lepiej rozdzielał moment obrotowy pomiędzy osiami, zwiększając stabilność i przyczepność w każdych warunkach. Dodatkowo, Audi skupiło się na poprawie bezpieczeństwa, wprowadzając m.in. adaptacyjne reflektory ksenonowe i systemy wspomagające jazdę, które uczyniły A4 jednym z najbezpieczniejszych samochodów w swojej klasie.

Pod względem jednostek napędowych, B7 oferowało szeroki wachlarz silników, w tym nowoczesne turbodoładowane silniki benzynowe FSI oraz mocne jednostki wysokoprężne TDI. W szczególności popularny stał się 2.0 TDI, który dzięki nowej technologii wtrysku common-rail zapewniał lepszą wydajność i niższe zużycie paliwa. W przypadku modeli z silnikami benzynowymi, dostępne były jednostki o pojemności od 1.6 do 3.2 litra, z mocą od 102 do 256 KM. Silniki diesla były dostępne w pojemnościach od 1.9 do 3.0 litra i mocą od 116 do 233 KM.

Audi A4 B7 cabriolet Fot. Audi

Audi A4 B8

Kolejne pokolenie A4 powstało na zupełnie nowej platformie MLB (Modular Longitudinal Platform), co pozwoliło na lepsze rozmieszczenie komponentów i poprawę właściwości jezdnych. Nowa platforma umożliwiła przesunięcie przedniej osi do przodu, co korzystnie wpłynęło na rozkład masy i prowadzenie pojazdu. Dzięki temu A4 B8 stało się bardziej zwinne i stabilne na drodze. Dłuższy rozstaw osi, krótki przedni zwis oraz wyraziste przetłoczenia nadawały samochodowi nowoczesny i prestiżowy wygląd. Z przodu dominował charakterystyczny grill Singleframe, a reflektory w technologii LED stały się jednym z elementów rozpoznawczych modelu. Lifting przeprowadzono w 2011 roku.

Audi A4 B8 było naszpikowane nowoczesnymi rozwiązaniami. Wprowadzenie adaptacyjnych amortyzatorów Audi Drive Select umożliwiało dostosowanie charakterystyki zawieszenia do stylu jazdy kierowcy – od komfortowego po sportowy. Innowacyjny system MMI (Multi Media Interface) został jeszcze bardziej rozbudowany, oferując intuicyjną obsługę nawigacji, multimediów oraz systemów wspomagających kierowcę.

Wśród silników benzynowych A4 B8 wyróżniały się jednostki TFSI, które łączyły turbodoładowanie z efektywnym wtryskiem paliwa, oferując wyższe osiągi przy niższym zużyciu paliwa. W gamie dostępne były jednostki benzynowe o pojemności od 1.8 do 3.2 litra, z czego ostatni był w układzie V6 i generowały od 120 do 265 KM. W wersjach z silnikami wysokoprężnym dostępny był motor o pojemności od 2 do 3 litrów, dysponujący mocą od 120 do 245 KM.

Audi A4 B8 fot. Audi

Audi A4 B9

Generacja o kodzie B9 została zaprezentowana w 2015 roku. Dzięki nowej platformie MLB Evo, B9 stało się lżejsze i bardziej dynamiczne, zyskując na efektywności i komforcie jazdy – w zależności od wersji, była on nawet o 120 kg lżejsza od poprzednika. Linia nadwozia zyskała ostrzejsze przetłoczenia, które nadały samochodowi bardziej dynamiczny wygląd, a charakterystyczny grill Singleframe stał się szerszy i niższy.

Audi A4 B9 powstało w momencie dużej cyfryzacji w branży motoryzacyjnej. Dostępne w niej były najnowsze rozwiązania, w tym Audi Virtual Cockpit, czyli w pełni cyfrowy zestaw wskaźników, który zadebiutował właśnie w tej wersji. Nowy system infotainment MMI Navigation Plus z dotykowym ekranem oraz rozbudowane systemy wspomagania kierowcy, takie jak aktywny tempomat, asystent pasa ruchu czy systemy rozpoznawania znaków drogowych, sprawiły, że jazda Audi A4 B9 stała się jeszcze bardziej komfortowa i bezpieczna.

Model był dostępny z ulepszonymi silnikami benzynowymi TFSI – 1.4 oraz 2.0 o mocy od 150 do 245 KM. Dostępne były również jednostki wysokoprężne o pojemnościach od 2 do 3 litrów i mocy od 136 do 286 KM. W 2019 roku Audi A4 B9 przeszło lifting, który przyniósł odświeżoną stylistykę z bardziej agresywnymi reflektorami LED, nowymi zderzakami oraz ulepszoną technologią wewnątrz pojazdu, w tym nowy system MMI z większym ekranem dotykowym i lepszą integracją z systemami mobilnymi.

Audi A4 B9 Fot. Audi

Sportowe odsłony S4 i RS4

Poza standardowymi wersjami, Audi od zawsze oferuje warianty dla osób, które szukają w samochodach więcej sportowych emocji i adrenaliny. Dla takich osób powstały wersje S4 i RS4 z napędem quattro w standardzie, które wyróżniały się nie tylko zwiększonymi osiągami, ale także unikalnym designem i zaawansowaną technologią.

Pierwsze S4 B5 wprowadzono w 1997 roku. Auto napędzane było silnikiem 2.7 V6 biturbo, generującym moc 265 KM i 400 Nm. W 2003 roku zadebiutowała druga generacja S4 B6 i przyniosła znaczące zmiany. Największą nowością był silnik 4.2 V8 o mocy 344 KM. W 2004 roku pojawiła się kolejna generacja S4 B7 z mocą silnika zwiększoną do 344 KM. W 2009 roku wprowadzono S4 B8 z silnikiem 3.0 V6 TFSI o mocy 333 KM. W generacji B9 model S4 miał silnik 3.0 TFSI o mocy 354 KM.

Pierwsze RS4 B5 z 2000 roku miało silnik 2.7 V6 biturbo o mocy 380 KM i występowało tylko w wersji Avant. Kolejna generacja oparta na RS4 B7 zadebiutowała w 2006 roku (silnik 4.2 V8 o mocy 420 KM i 430 Nm), wyróżniała się jeszcze bardziej agresywnym bodykitem i tym razem była dostępna w każdym oferowanym nadwoziu – sedan, kombi oraz kabriolet. RS4 B8 pojawiło się w 2012 roku i znów było dostępne tylko jako Avant. Pod maską znalazł się znany z poprzedniej generacji wolnossący silnik 4.2 V8 generujący 450 KM i 600 Nm. W 2017 pojawiło się RS 4 na bazie B9 z silnikiem 2.9 TFSI V6 twin turbo o mocy 450 KM i 600 Nm.

Audi RS 4 Avant edition 25 years Fot. Audi

Nowe Audi A4 wjedzie w świat elektromobilności

Model A4 w wydaniu spalinowym został zastąpiony przez model A5, który jest teraz dostępny w dwóch wersjach: Limousine (sedan) oraz Avant (kombi). Kolejna generacja Audi A4 będzie już modelem w pełni elektrycznym, opartym na nowej platformie PPE. Oznacza to, że będzie możliwość zastosowania w nim architektury 800 V oraz wszelkich nowych rozwiązań związanych z tą platformą, co przełoży się m.in. na wysokie osiągi i szybkość ładowania akumulatora. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.