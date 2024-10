Co jeansy mają wspólnego z kierowcami? Chodzi o małą kieszonkę, o której zapominacie

Niedawno pisaliśmy, że nawet i na pozór nietypowe rzeczy mają zastosowanie, które może przydać się kierowcom. Chodzi na przykład o szczypce kuchenne. Co jeszcze może się przydać? Praktycznie każdy ma w jeansach kieszenie, a w jednej z nich dodatkową, mniejszą. Niektórzy nie mają pojęcia, do czego służy, bo tak właściwie, to co tam można zmieścić? Okazuje się, że istnieje pewne praktyczne zastosowanie, które od lat pomaga wielu kierowcom. O co chodzi?

Po co była mała kieszonka w jeansach? Niegdyś służyła do chowania tego przedmiotu

Niegdyś mała kieszonka w jeansach miała praktyczne zastosowanie, a było nim przechowywanie zegarka podręcznego. Choć dziś większość z nas ma telefony i już ich nie potrzebuje, dawno temu takie miejsce było odpowiednie do ochrony cennych rzeczy, na przykład gdy ludzie poddawali się pracy fizycznej. Teraz niektórzy nawet nie zwracają uwagi na kieszonkę, jednak wciąż jeszcze może się przydać.

Dlaczego jeansy mają małe kieszenie? Niektórzy decydują się chować tam... kluczyk samochodowy

Jeśli masz samochód wyposażony w system keyless, to dobrze się składa. Pilot do samochodu możesz przechowywać w małej kieszonce w jeansach i nie będzie potrzeby wyjmowania go do otwarcia drzwi. Miejsce jest bezpieczne, bo istnieje małe prawdopodobieństwo, że pilot z niego wypadnie. Gdzie jeszcze warto przechowywać kluczyk samochodowy? To ważne, kiedy go zostawiamy w domu.

Do czego służą małe guziczki przy kieszonkach jeansów? fot. archiwum prywatne

Metalowa puszka lub specjalne etui. Dzięki temu zapobiegniesz kradzieży "na walizkę". Sprawdzi się też zawinięcie w folię aluminiową.

Z dala od okien i drzwi. Dzięki temu również zapobiegniesz przechwyceniu sygnału.

