Od drobnych i pogniecionych paragonów po puste butelki po wodzie i resztki kosmetyków. Prawdopodobnie każdy z nas ma w samochodzie mnóstwo różnych drobiazgów porozrzucanych po całym samochodzie. Okazuje się, że jest jeden pozornie nietypowy przedmiot, jak szczypce do grilla, który może być naprawdę przydatny dla kierowców.

REKLAMA

Zobacz wideo Volvo Tech Hub — wyjątkowy obiekt w Krakowie o globalnym znaczeniu [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Szczypce do grilla w samochodzie. O co chodzi z tym trikiem?

Jedno z akcesoriów wykorzystywanych podczas grillowania, czyli szczypce kuchenne mogą znaleźć ciekawe zastosowanie również w naszym samochodzie. Mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie kierowców. W jakiej konkretnie sytuacji?

Przykładowo, kiedy sięgamy po bilecik, który wysuwa się z automatu po zbliżeniu się do parkingu. Aby ułatwić sobie jego pobieranie, wystarczy użyć wcześniej wspomnianego gadżetu. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnej frustracji, odpinania pasów czy ostatecznie wysiadania z pojazdu.

Internautka stosuje patent ze szczypcami. Każdy kierowca jadący za nią "zawsze się z niej śmieje"

Kobieta, która w internecie posługuje się pseudonimem @asian.barbiee, podzieliła na TikToku, że chętnie stosuje już od wielu lat trik ze szczypcami do grilla. Przyznaje, że ich obecność w samochodzie zawsze buzi zdziwienie wśród innych kierowców. Na nagraniu zaprezentowała, jak wyciąga je przez okno i wyznała, że każdy kierowca jadący za nią "zawsze się z niej śmieje". - Widzę ich w lusterku wstecznym, ale wiecie, co? Wolę być tym dziwakiem ze szczypcami, który jest trochę inteligentny niż tą osobą, która to męczy się z pobraniem biletu - podsumowała, odpierając krytykę innych.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.