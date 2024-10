Ze względu na wykonywaną pracę niektórzy z nas dostają od pracodawcy na pewien czas samochód służbowy, który jest pomocą w wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Niektórzy się jednak zastanawiają, czy można się nim wybrać na przykład na weekendową wycieczkę z rodziną, czy na zwyczajne zakupy po pracy. Co jest dozwolone?

Czy można jeździć samochodem służbowym? Wszystko zależy od wewnątrzzakładowych przepisów

Wszelkie zasady, które dotyczą wykorzystania samochodu służbowego oraz przekazanie go, powinny zostać zawarte w odpowiedniej umowie, podpisanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. W przypadku leasingu, na uwadze należy mieć też przepisy zawarte w umowie leasingowej.

W umowie pracodawca może określić, czy samochód ma być używany jedynie do celów służbowych, czy można go też używać do celów prywatnych. Wszystko dlatego, że wiąże się to w dużej mierze ze sposobem, w jaki później zostaną rozliczone wszelkie koszty.

Prywatne poruszanie się samochodem służbowym jest uznawane za przychód, a ustala się go ryczałtowo. To 250 zł miesięcznie w przypadku samochodów o mocy silnika do 60 kW, elektrycznych i napędzanych wodorem oraz 400 zł miesięcznie dla samochodów o mocy silnika powyżej 60 kW. Jeśli korzystanie do celów prywatnych miało miejsce nie przez cały miesiąc, a przez kilka dni, stosuje się rozliczenie ryczałtowe 1/30 za każdy dzień.

Czy dojazd do pracy jest celem prywatnym? Z tego nie każdy zdaje sobie sprawę

Niektórzy zastanawiają się też, jak postrzegać dojazd do i z pracy. Czy jest to cel prywatny, czy służbowy? Warto pochylić się tu nad wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2019 roku (sygn. akt II FSK 2050/17). To właśnie z niego wynika, że dojazd do miejsca pracy i powrót do domu samochodem służbowym jest celem prywatnym pracownika. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.