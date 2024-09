Może się zdarzyć, że będziesz potrzebować holowania samochodu. Nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi jakaś awaria, z którą na miejscu sobie nie poradzisz. Jeśli masz hak holowniczy i wiesz, co robić, to bardzo dobrze. Warto jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej prędkości. Jak to wygląda w obszarze zabudowanym? Zadaliśmy o to pytanie w jednym z naszych quizów, który znajdziesz TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak brzmi nowy Mustang Dark Horse! [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Czy można holować samochód w terenie zabudowanym? Tylko 19 proc. osób udzieliło poprawnej odpowiedzi, z jaką prędkością

Pytanie z quizu zostało sformułowane w prosty sposób i daliśmy dwa warianty odpowiedzi. Holując samochodem osobowym inny pojazd silnikowy na obszarze zabudowanym, nie można przekraczać prędkości 20 km/h.

Prawda

Fałsz.

Holowanie samochodu Holowanie samochodu, screen moto.pl

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że holowanie powinno się odbywać z odpowiednim ograniczeniem prędkości, ale jakim? Odpowiedź, że jest to 20 km/h jest fałszywa. Na pytanie według stanu na dzień 23 września 2024 roku odpowiedziało 4411 osób. Zaledwie 19 proc. z nich wybrało "fałsz", co jest zgodne z prawdą. Jaki jest więc limit prędkości w tym przypadku?

Z jaką prędkością można holować samochód w obszarze zabudowanym? Mało który kierowca to wie

Okazuje się, że zgodnie z przepisami kierowcy podczas holowania innego pojazdu silnikowego na obszarze zabudowanym nie powinni przekraczać prędkości wynoszącej 30 km/, a poza obszarem zabudowanym 60 km/h.

Należy mieć też na uwadze, że holowanie powinno odbywać się przy odpowiednim połączeniu. Jeśli jest sztywne, odległość między pojazdami powinna wynosić nie więcej niż 3 metry. W przypadku połączenia giętkiego to między 4 a 6 metrów. Niezastosowanie się do tej zasady grozi otrzymaniem mandatu wynoszącego 250 złotych. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.