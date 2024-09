Już od kilku miesięcy słychać pogłoski o założeniach, które miałyby zakazywać podróżowania samochodem osobowym w niedzielę. Reakcje są różne - niektórym propozycja się podoba, podczas gdy inni podchodzą do niej z nieufnością i sceptycyzmem. O zdanie postanowiliśmy spytać naszych czytelników. W artykule, który znajdziesz TUTAJ, poprosiliśmy was o wyrażenie swojego zdania. Do jakich można dojść wniosków?

Będzie zakaz jazdy samochodem w niedzielę? Pomysł towarzyszy nam już od 2 lat

Jak informowaliśmy w innym z naszych artykułów, pomysł takiego zakazu nie jest nowy i mówi się o nim już od około 2 lat. Choć wielu osobom wydaje się, że chodzi stricte o ochronę środowiska, okazuje się, że genezy można doszukiwać się w czymś innym, a mianowicie z inwazją Rosji na Ukrainę.

Celem pomysłu było ograniczenie importu paliw kopalnych z Rosji. Oczywiście należy mieć też na uwadze, że ochrona środowiska to ważny temat, podchwycony przez inne organizacje, które doszły do wniosku, że można pomóc przyrodzie właśnie poprzez brak osobówek na ulicach w każdy siódmy dzień tygodnia. A co o tym myślą nasi czytelnicy?

Czy jesteś za zakazem jazdy samochodem w niedzielę? Miażdżące wyniki sondy

Temat może budzić kontrowersje i z tego też względu stwierdziliśmy, że warto poznać wasze opinie. W sondzie na dzień 22.08.2024 r. wzięło udział 2510 osób. Do wyboru były trzy warianty odpowiedzi:

Absolutnie. To absurd. Nie wyobrażam sobie tego;

Tak, uważam, że to niezły pomysł. Byłoby mniej smogu i korków;

Nie jestem przekonany/a.

Jak odpowiadaliście?

Jesteś za zakazem jazdy samochodami w niedzielę? Jesteś za zakazem jazdy samochodami w niedzielę? Fot. Moto.pl

Jak widać na powyższym wycinku sondy, wyniki okazały się miażdżące. Aż 92 procent osób przyznało, że nie wyobraża sobie sytuacji wprowadzenia zakazu jazdy samochodem w niedzielę i że jest ona absurdem. Drugą najchętniej wybieraną odpowiedzią było przyznanie, że to dobry pomysł. Ten wariant wybrało jednak zaledwie 4 procent osób. Pozostali przyznali, że nie są do tego pomysłu przekonani. A wy co sądzicie?