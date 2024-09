Obecnie maksymalny termin ważności prawa jazdy to 15 lat. Dotyczy osób, które nie mają problemów zdrowotnych (np. wada wzroku). W ich przypadku prawo jazdy może zostać wydane na krócej, np. rok, 5 albo 10 lat. Tym bardziej muszą oni więc pilnować daty ważności dokumentu, zwłaszcza teraz, kiedy nie trzeba go mieć przy sobie podczas jazdy.

Wymiana prawa jazdy bezterminowego. 11 lat temu weszły nowe przepisy

Ustawa o kierujących pojazdami jasno określa też, co powinny zrobić osoby, które kiedyś otrzymały bezterminowe prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T. Wydawano je do 18 stycznia 2013 roku. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek wymiany takiego dokumentu. Zgodnie z art. 124 tejże ustawy "prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 roku podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 roku do dnia 18 stycznia 2033 roku". Jeśli nie masz wpisanej daty ważności w dokumencie, to znak, że musisz go wymienić. W nowym będzie już wpisany termin ważności, którego trzeba przestrzegać. Za brak ważnego prawa jazdy lub za prowadzenie pojazdu bez uprawnień grozi mandat w wysokości minimum 1500 zł.

Gdzie wymienić prawo jazdy? To obowiązkowe, ale niestety nie darmowe

Jeśli chcesz wymienić prawo jazdy, musisz udać się do urzędu, złożyć i wypełnić wniosek o wydanie nowego dokumentu. Możesz to zrobić w następujących miejscach:

w urzędzie miasta , w którym mieszkasz (jeśli jest to miasto na prawach powiatu),

, w którym mieszkasz (jeśli jest to miasto na prawach powiatu), w urzędzie dzielnicy (jeśli mieszkasz w Warszawie),

(jeśli mieszkasz w Warszawie), w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Na miejscu należy przedstawić dowód osobisty, zdać stare prawo jazdy oraz dołączyć fotografię do nowego dokumentu. Powinna mieć wymiary 35x45 mm. Standardowa opłata za wymianę prawa jazdy to 100,50 zł, w tym 100 zł to opłata komunikacyjna, a 0,50 zł to opłata ewidencyjna. Jeśli konieczne są badania lekarskie, to dodatkowo będziesz musiał za nie zapłacić 200 zł. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.