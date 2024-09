Praktycznie nie wyobrażamy sobie już samochodów bez pilota, który w prosty sposób otwiera drzwi i okna pojazdu, bez potrzeby przekręcania kluczyka przy klamce, jak miało to miejsce kiedyś. Niestety może się okazać, że pilot nie reaguje na naszą komendę w postaci naciskania na przyciski. Co możesz wtedy zrobić?

Dlaczego samochód nie reaguje na pilota? Przyczyna jest prosta

Jeśli wciskasz guziki w pilocie, a pojazd nie reaguje, oznacza to, że najprawdopodobniej rozładowały się w nim baterie. Niektórzy uważają, że sytuacja ma miejsce tak rzadko, że jest to wręcz niemożliwe, jednak to nieprawda i może cię to spotkać.

Jeśli nie masz baterii albo zwyczajnie gdzieś się spieszysz i nie bardzo wiesz, jak je wymienić, możesz skorzystać z prostego, choć dziwnie brzmiącego sposobu. Chodzi o... przyłożenie pilota do głowy. Po co to robić i jak to działa?

kluczyk do samochodu/pilot samochodowy Fototocam / Getty Images/istock.com

Jak otworzyć drzwi w samochodzie, gdy nie działa pilot? Wypróbuj stary trik kierowców

Okazuje się, że po przyłożeniu pilota do głowy zadziała ona jak swego rodzaju antena, która wzmocni nadawany sygnał. Dlaczego to działa? Dorosły człowiek składa się w około 65 procentach z wody, co zwiększa amplitudę drgań i zasięg fal pilota. Innym trikiem jest po prostu przyłożenie go do wiadra z wodą.

W trosce o bezpieczeństwo warto stosować triki, dzięki którym sygnał z pilota nie zostanie przechwycony przez osoby trzecie. Po powrocie do domu warto owijać go w folię aluminiową lub wkładać do garnka z pokrywką czy innego metalowego pojemnika z zamknięciem. Dzięki temu ograniczysz przepływ sygnału, co przeszkodzi złodziejom w kradzieży samochodu. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.