Wraca kultowa gra wideo. Fani motoryzacji czekali na ten moment 12 lat

Motoryzacja praktycznie od początku była kluczowym pomysłem na tworzenie gier. Idea była taka, aby kierowcy przynajmniej w świecie wirtualnym mogli poprowadzić pojazdy, do których w życiu prawdziwym nie mają dostępu. Taka właśnie koncepcja już w 1987 r. stała się podstawą dla studia Accolade do stworzenia produkcji, w której gracz ściga się samochodami. To właśnie wtedy zadebiutowała na rynku pierwsza odsłona gry "Test Drive".

Wiernie odwzorowany Hongkong, a w nim Porsche, Ferrari i Bugatti

37 lat od premiery pierwszej części i 12 lat od premiery ostatniej z osłon, "Test Drive" pokaże nową jakość. Najnowszy odcinek produkcji zostanie nazwany "Test Drive Unlimited Solar Crown". Studio KT Racing oficjalnie wprowadzi go do sprzedaży dokładnie 12 września 2024 r. Produkcja będzie dostępna praktycznie na wszystkich platformach, a w tym komputerach, PlayStation 5 i Xbox Series X.

Legenda powraca i robi to w naprawdę wielkim stylu. Planem dla gry stanie się bowiem azjatyckie miasto-państwo, czyli Hongkong. Hongkong odwzorowany w rzeczywistości wirtualnej w skali 1:1. A to dopiero połowa informacji. Bo akcja będzie się odgrywać w ramach prestiżowych zawodów Solar Crown. Użytkownik natomiast będzie miał okazję poprowadzić jeden z 80 modeli samochodów. Na liście znajdują się takie smaczki, jak Porsche, Ferrari, Dodge czy Bugatti.

W produkcji nie zabraknie nie tylko samochodów luksusowych. Trailer wyraźnie pokazuje także możliwość jazdy m.in. legendarnym Mercedesem Gullwinigiem z lat 50. XX wieku, Citroenem 2CV, klasycznym Garbusem czy nawet Cobrą.

W "Test Drive" gracz ściga się nie z komputerem, a innymi użytkownikami

"Test Drive Unlimited Solar Crown" polega przede wszystkim na udziale w wyścigach samochodowych. W trakcie poszczególnych rozgrywek wirtualny kierowca odblokowuje dostęp do kolejnych rodzajów zawodów, salonów samochodowych czy tras. Może też zostać zaproszony do jednego z dwóch klanów walczących na ulicach Hongkongu. Nowy "Test Drive" nie posiada trybu off-line. W czasie poszczególnych rozgrywek gracz ściera się zatem z żywymi użytkownikami sieciowymi.

Jak już wspominałem, "Test Drive Unlimited Solar Crown" zadebiutuje w Polsce 12 września 2024 r. Cena gry bez względu na rodzaj wybranej platformy będzie wynosić mniej więcej 200 zł.