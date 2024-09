Po co owijać klucze folią aluminiową na noc? Metoda może i brzmi niedorzecznie, ale od lat stosuje ją wielu kierowców i to z pozytywnym skutkiem. Okazuje się, że trik ma ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli mieszkasz w okolicy, w której dochodzi do kradzieży.

