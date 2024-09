Przewożenie różnych rzeczy w samochodzie u niektórych kierowców wywołuje nie lada trudności, bo zwyczajnie nie wiedzą, jak powinno się to robić prawidłowo. Okazuje się, że spory problem sprawia gaśnica, a jej umiejscowienie jest kluczowe. Jeśli nie znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym, możesz nawet dostać mandat.

REKLAMA

Zobacz wideo BMW odzyskane kilka godzin po kradzieży było już niekompletne

Czy można wozić gaśnicę w bagażniku? Lepiej zwróć na to uwagę

Gaśnica powinna znajdować się w każdym samochodzie, który porusza się na drogach. W osobówkach co najmniej jedna, a w ciężarówkach i innych większych pojazdach minimum dwie. Musisz jednak mieć na uwadze, żeby była zabezpieczona w odpowiedni sposób.

Gaśnicę zazwyczaj przechowujemy na specjalnym uchwycie w bagażniku, lub w innym specjalnie przeznaczonym do tego miejscu w samochodzie. Istotne, by można było łatwo i szybko się do niej dostać, a także by nie miała możliwości przemieszczania się. Dobrym pomysłem jest również poinformowanie innych osób, które mogą być w pojeździe, gdzie się znajduje.

Wyposażenie samochodu w bagażniku Tomasz Majchrowicz/iStock

Jaki mandat za brak gaśnicy 2024? Za nieprawidłowe jej przewożenie też jest kara

Jeśli gaśnica nie jest umieszczona w samochodzie w prawidłowy sposób, kierujący może dostać do 200 zł mandatu za stwarzanie niebezpieczeństwa. A jeśli w ogóle nie mamy gaśnicy i wyjdzie to na jaw podczas kontroli drogowej, również grozi nam mandat. W przypadku okresowych badań technicznych, jej brak może być powodem niedopuszczenia pojazdu do ruchu. W razie potencjalnego niebezpieczeństwa każdy kierowca powinien zawczasu sprawdzić i dowiedzieć się, jak przechowywać i używać gaśnicy, by w sytuacji kryzysowej działać od razu, i nie musieć się nad tym zastanawiać. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.