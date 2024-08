Auta legendarnej francuskiej marki można kupić w Polsce. Są jedyne w swoim rodzaju

Firma Aixam powstała w 1983 r. we Francji. Jej historia sięga jednak niemalże dekady wstecz. Zaczyna się dokładnie w 1975 r. od projektu o nazwie Arola. Trójkołowiec nie miał drzwi i otrzymał śmiesznie wyglądające nadwozie. Założenie było proste. Miał się stać miejskim środkiem transportu. W okolicy roku 1978 trójkołowiec zmienia się w czterokołowiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Mandaty 500 zł i 15 punktów karnych za przejazd na czerwonym świetle

Dziś Aixam oferuje w Polsce 6 modeli samochodów

Projekt Aurola został przejęty przez Aixama w 1983 r. Rok później pojawił się pierwszy pojazd czterokołowy marki o oznaczeniu 325D. I tak historia firmy zaczyna nabierać tempa. Dziś na ofertę francuskiej marki składa się przede wszystkim sześć modeli. Jej polskie przedstawicielstwo oferuje m.in. miejskiego hatchbacka, miejskie coupe, dostawczaka i auto przypominające nieco buggy.

Aixam kojarzy się głównie z małymi wozidełkami miejskimi. Ma jednak również markę Mega. Jej pojazd zdobył m.in. 2. miejsce w rajdzie Paryż -Dakar w 2000 roku. Poza tym to do niego należy koncept Mega Truck, który posiada napęd na cztery koła i 359-konny silnik V12 Mercedesa.

Ile kosztuje fabrycznie nowy Aixam w Polsce?

Ostateczna cena zależy od wybranej wersji. Najtańszy model, a więc Miniauto, zostanie wyceniony już na 49 900 zł. Pojazd jest napędzany 2-cylindrowym dieslem o mocy na poziomie 8,15 KM. Prędkość maksymalna sięga 45 km/h, a spalanie zaledwie 3,1 litra na 100 km. Napęd przekazuje automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów. Auto zabiera na pokład jedynie 2 pasażerów, ale w zamian oferuje aż 700 litrów bagażnika. Poza tym nabywca może wybrać:

model City, które cennik startuje od 60 500 zł. Ten nadal jest napędzany tym samym silnikiem diesla. Ma już jednak 422-litrowy bagażnik.

model Coupe GTI. Za 79 299 zł kierowca otrzyma pojazd o mocno sportowej stylizacji. Standardem są nawet 16-calowe felgi aluminiowe i reflektory w technologii Full LED. Ten model oferuje bagażnik o pojemności 567 litrów. Za 92 400 zł Coupe może być też elektryczne.

model d-Truck VAN wyceniony na co najmniej 78 600 zł. Ta wersja mikro-dostawczaka jest napędzana silnikiem diesla. Za 95 600 zł dostępny jest elektryczny e-Truck VAN.

model e-Scouty EVO. To elektryczne buggy wycenione na 68 900 zł. Dysponuje momentem obrotowym na poziomie 40 Nm i wygląda naprawdę efektownie. Auto ma nawet 75 km zasięgu i 422-litrowy bagażnik.

Auta legendarnej francuskiej marki można kupić w Polsce. Są jedyne w swoim rodzaju Fot. Aixam

Jakie prawo jazdy jest konieczne do prowadzenia Aixama?

Zdecydowaną większość Aixamów można prowadzić, posiadając już prawo jazdy kategorii AM. A decyduje o tym prosty powód. Tańsze modele mają masę własną do 350 kg i nie osiągają więcej, niż 45 km/h. To oznacza, że posiadają kategorię homologacyjną L6e. Według prawa są zatem czterokołowcami lekkimi. Możliwość jazdy Aixamem z kategorią AM sprawia, że pojazd mogą legalnie prowadzić po drogach publicznych nawet 14-latkowie. Oczywiście ci, którzy najpierw skończą kurs na prawo jazdy i ukończą egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym.