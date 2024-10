Na przestrzeni lat na samochodach pojawiały się różne naklejki. Służyły m.in. jako oznaczenie kraju pochodzenia czy rejestracji pojazdu. Popularne są również napisy informujące, takie jak "Dziecko w aucie". Część ma charakter typowo dekoracyjny lub humorystyczny. Z pewnością niejednemu z nas rzucił się w oczy również znak ryby na nadwoziu samochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Od 1 stycznia 2025 r. mogą podrożeć nie tylko nowe auta. Także używane! [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Co oznacza naklejka w kształcie ryby? Okazuje się, że jest to coś więcej niż tylko ozdoba

Symbol ryby stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Zwany również Ichthys ma głębokie znaczenie. Nie chodzi tutaj o dowolny rysunek ryby. Mowa o dwóch zagiętych liniach, które stykają się z jednej strony i przecinają z drugiej. To właśnie chrześcijanie przyklejają najczęściej taką naklejkę na nadwoziu swojego pojazdu, by poinformować innych uczestników ruchu o swoich wyznaniu i przynależności do wyznania rzymsko-katolickiego.

Co to jest ryba w samochodzie? Chrześcijanie używają więc znaku ryby, a nie krzyża

Chrześcijanie używali ryby jako symbolu rozpoznawczego już w czasach prześladowań. Była ona symbolem życia, witalności i pokarmu dla chrześcijan. Widać to również na obrazach, które przedstawiają Ostatnią Wieczerzę, gdzie na stole znajduje się zaraz obok wina i chleba. Krzyż jako symbol wiary katolickiej pojawił się później, bo dopiero w okolicach IV wieku. Stanowi symbol pamięci o śmierci i ukrzyżowaniu Jezusa. Historia umieszczania naklejki z rybą sięga protestanckich Niemiec. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.