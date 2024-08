Poruszanie się po drogach publicznych bez wymaganych uprawnień jest skrajnie nieodpowiedzialne. Mimo sporego ryzyka wciąż znajdują się osoby, które decydują się na nielegalną jazdę. Czeka na nich mandat, grzywna, a nawet kara więzienia. Stopień kary uzależniony jest od sytuacji, czy kierowca nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, czy też odebrane lub nieważne prawo jazdy.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy 2024? Kary wzrosły wielokrotnie, a każda sprawa kończy się w sądzie

Nowe przepisy, które obowiązują od 2022 roku zaostrzyły wymiar konsekwencji za jazdę bez prawa jazdy. Obecnie minimalna kara wynosi 1500 zł (trzykrotność najwyższego mandatu w tej kategorii jeszcze kilka lat temu). Osoby bez uprawnień do kierowania pojazdami muszą liczyć się również, że grzywna może sięgać nawet 30 tys. zł. Wszystko uzależnione jest od okoliczności. Najwyższej kary mogą spodziewać się osoby, które stworzyły realne zagrożenie w ruchu drogowym lub recydywiści. Grzywna i kara to jednak nie wszystko. Prowadzenie pojazdu bez dokumentu kończy się na drodze sądowej. To właśnie sąd, może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Co jeśli nie mam przy sobie prawa jazdy? Dokument podczas kontroli drogowej 2024

Od 5 grudnia 2020 roku kierowcy nie mają już obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą specjalnego systemu, do którego dostęp ma Policja, Straż Miejsca, Inspekcja Transportu Drogowego. Wszystkie dane są sprawdzane przez funkcjonariuszy przy kontroli drogowej w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Znajdują się tam informacje dotyczące pojazdu i kierowcy, czyli dowód rejestracyjny, aktualność polisy OC i badań technicznych i prawo jazdy. Wybierając się w podróż poza granice Polski, warto mieć przy sobie prawo jazdy w formie fizycznej do wylegitymowania się. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.