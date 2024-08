To utrudnienie nie tylko dla osób planujących wyjazd za granicę, lecz przede wszystkim dla mieszkańców terenów przygranicznych, którzy pracują w Niemczech. Popularne przejście Rosówek/Rosow zostanie wyłączone z użytkowania, co wiąże się z wieloma kłopotami.

Niemcy zamykają przejście graniczne z Polską. Dlaczego? Wszystkiemu winna kiepska nawierzchnia

Do przejścia Rosówek/Rosow prowadzi polska DK nr 13, która po przekroczeniu niemieckiej granicy zamienia się w drogę federalną B2. Można nią dojechać między innymi do Berlina, Lipska i Monachium. Zarządca drogi Landesbetrieb Straßenwesen i urząd gminy Gartz/Oder poinformowali, że przejście zostanie zamknięte z powodu remontu drogi na odcinku pięciu kilometrów.

Odnowiona zostanie nawierzchnia drogi federalnej B2 między skrzyżowaniem B2/B113 a przejściem granicznym Rosówek i Rosow

- można przeczytać w komunikacie urzędu gminy Gartz/Oder.

Przejście graniczne z Niemcami zamknięte dla samochodów. Jak poprowadzono objazdy?

Remont drogi B2 to też utrudnienia dla osób poruszających się pomiędzy Gryfinem a Szczecinem, ponieważ wielu polskich kierowców skracało sobie podróż przez Niemcy. W związku z zamknięciem przejścia Rosówek/Rosow wyznaczono objazd dla ciężarówek przez drogę B113, węzeł Penkun, przez austostradę A11 do przejścia Pomellen/Kołbaskowo oraz dla reszty samochodów przez Linken/Lubieszyn. Z zakazu poruszania się po drodze B2 zwolnieni są mieszkańcy okolicznych wsi Rosow, Neurosow oraz Neurochlitz. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.