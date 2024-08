Proponują nawet 3 tys. zł mandatu za wjazd w to miejsce. Offroadowcy nieźle się zdziwią

Jeżdżenie motocyklem czy quadem może być świetną formą rozrywki, o ile oczywiście robi się to z głową. Niestety zdarza się, że niektórzy wjeżdżają takimi sprzętami do lasów, przez co niszczą zieleń i nie tylko. Z tego względu Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystąpiło do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie zaostrzenia kar za "rozjeżdżanie" lasów. Na jaki pomysł wpadli?

Zaostrzenie kar za wjeżdżanie do lasu. Nowa propozycja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje, by karą za wjazd do lasu motocyklem czy quadem i niszczenie go, był areszt, odebranie pojazdu czy prace społeczne. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że chodzi również o ogromny hałas, jakie generują te pojazdy. To uciążliwe nie tylko dla ludzi, lecz także i dla leśnych zwierząt.

Co można zbierać w lesie w sierpniu? (zdj. ilustracyjne) Fot. Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl

Zasugerowano konkretne zmiany:

w art. 161 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2-4 w brzmieniu: § 2. Osoba, o której mowa w § 1, poruszająca się poza drogą leśną, powodując przy tym znaczny hałas lub niszcząc bądź istotnie uszkadzając rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł. § 3. W przypadku czynu, o którym mowa w § 1 sąd może orzec, a w razie skazania za czyn z § 2 orzeka nawiązkę w wysokości do 1500 zł. § 4. W przypadku ponownego ukarania sprawcy za umyślne wykroczenie, o którym mowa w ust. 2 sąd może orzec przepadek pojazdu służącego do popełnienia wykroczenia.

Gdzie nie wolno jeździć quadem? Nie tylko w lasach nie powinno się tego robić

Jeśli lubisz jeździć quadem lub zamierzasz zaopatrzyć się w pojazd tego typu, warto wiedzieć, gdzie nie można jeździć quadem.

Drogi publiczne, o ile pojazd nie został zarejestrowany. Musi też spełniać odpowiednie wymagania techniczne.

Lasy i parki narodowe. Quadem nie można poruszać się po miejscach chronionych, chyba że są wyznaczone specjalnie przeznaczone do tego trasy.

Na cudzym terenie. Chyba że właściciel wyrazi na to zgodę.

Plaży i wydmy, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej.

