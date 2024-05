Co naprawdę oznacza prawo jazdy kategorii B? Z nim możesz więcej, niż myślisz

Jednym z najbardziej uniwersalnych i popularnych wśród kierowców jest prawo jazdy kategorii B. Pozwala nie tylko jeździć pojazdami o dopuszczalnej wadze do trzech i pół tony. Posiadanie go daje dużo więcej możliwości, niż można by uważać. Jeśli jeszcze nie wiesz tego, dowiedz się, na co pozwalają twoje uprawnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieodpowiedzialni motocykliści na polskich drogach

Czy prawo jazdy kat. B upoważnia do jazdy motocyklem?

Jest wiele pojazdów, którymi można się poruszać, mając prawo jazdy kat. B i to bez zdawania dodatkowych egzaminów. Jednoślad czy przyczepa to nie problem, jednak trzeba wiedzieć, co wchodzi w skład uprawnień, żeby nie złamać prawa. Nie każdy kierowca może od razu wsiąść na motor ze słabszym silnikiem.

Powszechnie wiadomo, że mając prawo jazdy kategorii B, można prowadzić skutery, motorynki, motorowery oraz motocykle z silnikami o pojemności nieprzekraczającej 125 ccm. Tak wynika z nowelizacji przepisów, które weszły w życie w 2015 roku. Zgodnie z dokumentem, niepotrzebne jest dodatkowe zezwolenie na prowadzenie pojazdów tego typu, spełniających wskazane wymogi. Jest jedno "ale". Aby wsiąść na taki pojazd, trzeba mieć prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat. Wynika więc z tego przepisu, że aby poruszać się motocyklem o pojemności do 125 ccm, trzeba mieć minimum 21 lat.

Jakimi pojazdami można kierować, mając prawo jazdy kategorii B?

Mając uprawnienia kategorii B, możemy prowadzić: