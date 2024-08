Autorzy raportu "Otomoto Insights" zauważają, że ceny samochodów używanych w Polsce idą w górę. Sprzedawcy indywidualni ponieśli ceny o 3%, klienci biznesowi o prawie 5%. Na portalach najwięcej ogłoszeń dotyczy samochodów z silnikiem benzynowym.

Czy samochody zdrożeją w 2025? Stabilizacja cen utrzymała się długo. Przewidywane są zmiany

Z danych zawartych w raporcie wynika, że średnia cena samochodu, jaki możemy kupić u sprzedawcy indywidualnego, jest o niemal 30 tys. zł niższa w porównaniu do sprzedawców profesjonalnych. Zainteresowanie kupnem samochodu jest wysokie, a według danych CEPiK w lipcu zarejestrowano o 40% więcej pojazdów w stosunku do roku ubiegłego. Producenci samochodów będą musieli sprostać nowym unijnym dyrektywom i montować nowe rozwiązania ograniczające emisję CO2, co przełoży się na wyższe koszty zakupu. Tendencji wzrostowej sprzyja także duże zainteresowanie klientów. - Końcówka zeszłego roku przyniosła długo wyczekiwaną stabilizację na rynku motoryzacyjnym widoczną w dostępności i cenach samochodów, i zgodnie z przewidywaniami ekspertów utrzymuje się ona w 2024 roku. Jednocześnie w tym samym okresie obserwujemy wyraźne wzrosty średnich wartości kredytów zaciąganych na poczet zakupu samochodu - powiedział w rozmowie z Interią Arkadiusz Zaremba z Otomoto Pay.

Jak wyglądają ceny samochodów używanych w Polsce? Są pewne zaskoczenia

Na rynku samochodów używanych najdrożej jest w województwie podlaskim. To spore zaskoczenie, bo mediana ceny pojazdu wynosi, aż 51 900 zł. Na drugim miejscu uplasowało się województwo mazowieckie, gdzie klienci kupują auta za średnio 49 900 zł, dalej śląskie, gdzie cena wynosi 45 900 zł. Najtaniej zaś jest w świętokrzyskim - mediana ceny 37 500 zł, warmińsko-mazurskim - 37 945 zł oraz lubelskim 38 900 zł. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.