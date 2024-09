Jeśli oddajesz samochód do naprawy, warto, by odbywała się ona pod okiem doświadczonego mechanika, do którego mamy pełnię zaufania i jeszcze nigdy nas nie zawiódł. Kluczowe jest sprawdzanie opinii, bo czasem nie ma wyjścia i trzeba udać się do nieznanego nam warsztatu. Co jednak zrobić, gdy chcemy odebrać pojazd, a mechanik wciąż to przedłuża i po prostu go przetrzymuje?

REKLAMA

Zobacz wideo Odebrał auto od mechanika i chciał sprawdzić, czy zostało dobrze naprawione. Jechał we Wrocławiu blisko 150 km/h

Ile czasu ma warsztat na naprawę samochodu? Wszystko zależy od umowy

Procedura oddania samochodu do naprawy i dalsze kroki powinny wyglądać w następujący sposób:

Mechanik Fot. D-1 Vision / iStock

Obejrzenie pojazdu przez warsztat i ustalenie, co jest do zrobienia. Przedstawienie kosztorysu naprawy. Akceptacja umowy na naprawę przez właściciela (może być słowna). Naprawienie pojazdu w ustalonym i zaakceptowanym terminie. Udostępnianie wszelkich informacji dotyczących naprawy jeszcze w jej trakcie, jeśli ich potrzebujemy.

W przypadku, gdy warsztat nie przestrzega umowy, można żądać zwrotu samochodu, a nawet wydania go w stanie nienaprawionym (najczęściej właściciele decydują się na to gdy koszty okazują się zbyt wysokie).

Co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje auto? Opcje są proste

Jeśli naprawa trwa dłużej, niż ustaliliście, skontaktuj się z mechanikiem, by dowiedzieć się, co się dzieje. Istnieje możliwość, że podczas naprawy wykryto dodatkowe usterki i wtedy oczywiste jest, że warsztat może potrzebować nieco więcej czasu. W takim wypadku warto mu go dać.

Jeśli po raz kolejny naprawa się przedłuża, a mechanik nie reaguje na sugestie czy telefony i bez wyraźnego powodu przetrzymuje samochód, skontaktuj się z jego pracodawcą. Możesz też zwrócić się po pomoc do innego mechanika. Warto wiedzieć, że przetrzymywanie samochodu bez wskazania przyczyny jest zwyczajnie nielegalne. W takiej sytuacji możesz skontaktować się z policją, a nawet zwrócić się po pomoc do sądu. Ważne, by wtedy wszelkie prośby o wydanie samochodu kierować na piśmie (na przykład listem za potwierdzeniem odbioru) i wszelkie rozmowy na komunikatorach, czy SMS-em przechowywać jako dowody w sprawie. W skrajnych przypadkach warto też skontaktować się z prawnikiem. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.