Tak do celu jeszcze nie jeździliście. Google Maps ze sporymi zmianami w Android i iPhone

Popularna aplikacja Google Maps zyska ważną aktualizację. Zmiany będą wprowadzone stopniowo w ciągu najbliższych tygodni, więc lepiej nie zwlekać z aktualizacjami i powiadomieniami w telefonie. Co ważne Google zapowiada udostępnienie nowej wersji aplikacji dla obu systemów mobilnych. Program zmieni się zatem w podobnym czasie w Android jak i iOS (Apple iPhone). Modyfikacje obejmą także Android Auto, Android Automotive oraz Apple CarPlay.

Zobacz wideo Ostrzegaj i bądź ostrzegany! Nie tylko w Yanosiku, ale także w Google Maps

Czego oczekiwać? Przede wszystkim (i w pierwszej kolejności) tego co znają użytkownicy innych aplikacji (choćby NaviExpert, TomTom czy Yanosik). Pierwszą z nowości jest ułatwienie zgłaszania incydentów drogowych. Programiści powiększyli ikony zgłoszeń, by sprawniej przekazywać informacje o korkach, robotach drogowych, wypadkach, fotoradarach, kontrolach policyjnych, zamkniętych pasach ruchu, uszkodzonych pojazdach czy niebezpiecznych obiektach na drodze. Zmieniła się także ikona na pasku widocznym po prawej stronie. Zamiast elementu, który kojarzy mi się z komiksowym dymkiem wprowadzono żółty trójkąt ostrzegawczy.

Google Maps po sierpniowej aktualizacji. 2024 r. Google

Duży budynek. Duży problem ze znalezieniem wejścia

Co jeszcze? Z Google Maps łatwiej dojedziesz do dużych budynków. Amerykanie sięgnęli po rozwiązanie znane od lat m.in. z polskiej AutoMapy. Program będzie kierować do głównego wejścia do dużego biurowca czy zespołu apartamentowców (a główne wejście nie zawsze znajduje się w tym samym miejscu, do którego przypisano adres lokalizacji). W miarę zbliżania się do celu obiekt zostanie podświetlony i wyróżniony na mapie wraz z widocznym głównym wejściem. Podobnie jak w NaviExpert czy TomTom, aplikacja Google Maps wskaże najbliższe parkingi, by nie tracić czasu na szukanie miejsca do pozostawienia samochodu.

Google Maps po sierpniowej aktualizacji. 2024 r. Google

Rozwiązanie ułatwiające podróże do dużych kompleksów budynków pojawi się w drugiej kolejności. Google deklaruje, że zmiany będą widoczne w ciągu najbliższych tygodni i obejmą telefony Android i Apple. Funkcja podświetlania lokalizacji pojawi się również w trybach samochodowych, czyli Android Auto i Apple CarPlay oraz aplikacji Android Automotive instalowanej fabrycznie w wybranych samochodach.